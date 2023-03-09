https://ria.ru/20230309/podderzhka-1856417674.html

Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП

Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП - РИА Новости, 09.03.2023

Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП

Малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли за 2022 год получили 25 миллиардов рублей господдержки с помощью Корпорации МСП (КМСП), говорится в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:00

2023-03-09T10:00

2023-03-09T10:00

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли за 2022 год получили 25 миллиардов рублей господдержки с помощью Корпорации МСП (КМСП), говорится в сообщении института развития.В общей сложности МСБ отрасли привлек свыше 1900 кредитов от банков-партнеров корпорации, что больше аналогичного показателя 2021 года в четыре раза, уточняется в сообщении."Поддержка отечественных сельхозпроизводителей — одно из важных направлений работы Корпорации МСП. По Программе стимулирования кредитования (ПСК), реализуемой совместно с Банком России, малые и средние сельхозпредприятия в прошлом году получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Еще 18,3 миллиарда кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тысяч кредитов. Средняя сумма кредита составила 13 миллионов рублей", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Регионами-лидерами по объемам получения финансовой поддержки сельскохозяйственными МСП в 2022 году стали Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. В топ субъектов РФ по этому показателю также вошли Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.Среди банков-партнеров в список лидеров по объемам финансирования МСП-сельхозпроизводителей вошли Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Совкомбанк, Альфа-банк и "Кубань-кредит". Для помощи в привлечении заемных средств Корпорация предлагает предпринимателям свои "зонтичные" поручительства, которые упрощают получение кредитов при недостаточности или отсутствии у них собственного залога.Сегодня для малых и средних предприятий, в том числе работающих в сельском хозяйстве, Корпорацией МСП реализуется несколько программ поддержки и сервисов. Большая часть из них доступна в онлайн-режиме на Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В их числе сервис "Производственная кооперация и сбыт", который помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.

https://ria.ru/20230214/investkreditovanie-1851876592.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика