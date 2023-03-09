Рейтинг@Mail.ru
Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/podderzhka-1856417674.html
Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП
Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП - РИА Новости, 09.03.2023
Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП
Малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли за 2022 год получили 25 миллиардов рублей господдержки с помощью Корпорации МСП (КМСП), говорится в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:00
2023-03-09T10:00
корпорация мсп
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли за 2022 год получили 25 миллиардов рублей господдержки с помощью Корпорации МСП (КМСП), говорится в сообщении института развития.В общей сложности МСБ отрасли привлек свыше 1900 кредитов от банков-партнеров корпорации, что больше аналогичного показателя 2021 года в четыре раза, уточняется в сообщении."Поддержка отечественных сельхозпроизводителей — одно из важных направлений работы Корпорации МСП. По Программе стимулирования кредитования (ПСК), реализуемой совместно с Банком России, малые и средние сельхозпредприятия в прошлом году получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Еще 18,3 миллиарда кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тысяч кредитов. Средняя сумма кредита составила 13 миллионов рублей", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Регионами-лидерами по объемам получения финансовой поддержки сельскохозяйственными МСП в 2022 году стали Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. В топ субъектов РФ по этому показателю также вошли Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.Среди банков-партнеров в список лидеров по объемам финансирования МСП-сельхозпроизводителей вошли Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Совкомбанк, Альфа-банк и "Кубань-кредит". Для помощи в привлечении заемных средств Корпорация предлагает предпринимателям свои "зонтичные" поручительства, которые упрощают получение кредитов при недостаточности или отсутствии у них собственного залога.Сегодня для малых и средних предприятий, в том числе работающих в сельском хозяйстве, Корпорацией МСП реализуется несколько программ поддержки и сервисов. Большая часть из них доступна в онлайн-режиме на Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В их числе сервис "Производственная кооперация и сбыт", который помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.
https://ria.ru/20230214/investkreditovanie-1851876592.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, экономика
Корпорация МСП, Экономика

Сельхозпроизводители получили 25 млрд рублей поддержки от Корпорации МСП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли за 2022 год получили 25 миллиардов рублей господдержки с помощью Корпорации МСП (КМСП), говорится в сообщении института развития.
В общей сложности МСБ отрасли привлек свыше 1900 кредитов от банков-партнеров корпорации, что больше аналогичного показателя 2021 года в четыре раза, уточняется в сообщении.
"Поддержка отечественных сельхозпроизводителей — одно из важных направлений работы Корпорации МСП. По Программе стимулирования кредитования (ПСК), реализуемой совместно с Банком России, малые и средние сельхозпредприятия в прошлом году получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Еще 18,3 миллиарда кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тысяч кредитов. Средняя сумма кредита составила 13 миллионов рублей", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Регионами-лидерами по объемам получения финансовой поддержки сельскохозяйственными МСП в 2022 году стали Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. В топ субъектов РФ по этому показателю также вошли Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.
Логотип корпорации МСП
Почти 500 МСП привлекли средства по новой программе инвесткредитования
14 февраля, 10:55
Среди банков-партнеров в список лидеров по объемам финансирования МСП-сельхозпроизводителей вошли Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Совкомбанк, Альфа-банк и "Кубань-кредит". Для помощи в привлечении заемных средств Корпорация предлагает предпринимателям свои "зонтичные" поручительства, которые упрощают получение кредитов при недостаточности или отсутствии у них собственного залога.
Сегодня для малых и средних предприятий, в том числе работающих в сельском хозяйстве, Корпорацией МСП реализуется несколько программ поддержки и сервисов. Большая часть из них доступна в онлайн-режиме на Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В их числе сервис "Производственная кооперация и сбыт", который помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.
 
Корпорация МСПЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала