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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2023

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, среди прочего они обсудили ситуацию на Украине, говорится в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:27

2023-03-09T15:27

2023-03-09T20:58

специальная военная операция на украине

саудовская аравия

сергей лавров

россия

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, среди прочего они обсудили ситуацию на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.Как уточняется, Лавров изложил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу. Глава МИД России подчеркнул, что при участии Саудовской Аравии и других арабских стран удалось достичь договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом. Речь идет о произошедшем во вторник обмене, в результате которого из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих."В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать", — сказал Лавров.

https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html

саудовская аравия

россия

украина

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саудовская аравия, сергей лавров, россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны рф (минобороны рф)