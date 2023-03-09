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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 09.03.2023 (обновлено: 20:58 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/plennye-1856788933.html
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, среди прочего они обсудили ситуацию на Украине, говорится в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:27
2023-03-09T20:58
специальная военная операция на украине
саудовская аравия
сергей лавров
россия
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, среди прочего они обсудили ситуацию на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.Как уточняется, Лавров изложил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу. Глава МИД России подчеркнул, что при участии Саудовской Аравии и других арабских стран удалось достичь договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом. Речь идет о произошедшем во вторник обмене, в результате которого из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих."В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать", — сказал Лавров.
https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html
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саудовская аравия, сергей лавров, россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Россия, В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, среди прочего они обсудили ситуацию на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняется, Лавров изложил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.
Глава МИД России подчеркнул, что при участии Саудовской Аравии и других арабских стран удалось достичь договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом. Речь идет о произошедшем во вторник обмене, в результате которого из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих.
"В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать", — сказал Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеСаудовская АравияСергей ЛавровРоссияВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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