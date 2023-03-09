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Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена
Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена - РИА Новости, 09.03.2023
Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена
Почти 40 военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена в рамках обмена с Украиной, заявила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:38
2023-03-09T15:38
2023-03-09T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Почти 40 военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена в рамках обмена с Украиной, заявила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Она подчеркнула, что эта группа освобожденных военнослужащих республики - самая многочисленная за последнее время.
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении 39 военных республики из украинского плена