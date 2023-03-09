https://ria.ru/20230309/plen-1856791215.html

Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена

Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена - РИА Новости, 09.03.2023

Омбудсмен рассказала о возвращении 39 бойцов ДНР из украинского плена

Почти 40 военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена в рамках обмена с Украиной, заявила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:38

2023-03-09T15:38

2023-03-09T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:52:3126:1810_1920x0_80_0_0_e408510b5e7cda7279ed46fdd44483c4.jpg

ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Почти 40 военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена в рамках обмена с Украиной, заявила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Она подчеркнула, что эта группа освобожденных военнослужащих республики - самая многочисленная за последнее время.

https://ria.ru/20230227/dobrovoltsy-1854599498.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова