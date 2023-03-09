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Песков рассказал о ситуации вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 09.03.2023
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12:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/peskov-1856730685.html
Песков рассказал о ситуации вокруг зерновой сделки
Песков рассказал о ситуации вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 09.03.2023
Песков рассказал о ситуации вокруг зерновой сделки
Определенное движение вперед по выполнению зерновой сделки есть, но по-прежнему остается много вопросов, особенно к ее второй части, Россия намерена их ставить, РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:55
2023-03-09T12:55
россия
украина
киев
антониу гутерреш
дмитрий песков
владимир зеленский
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Определенное движение вперед по выполнению зерновой сделки есть, но по-прежнему остается много вопросов, особенно к ее второй части, Россия намерена их ставить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш в Киеве провел встречу с Владимиром Зеленским, среди прочих вопросов обсуждалась зерновая сделка. "Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить текущую ситуацию по зерновой сделке и ее перспективы. Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html
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россия, украина, киев, антониу гутерреш, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Украина, Киев, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН, зерновая сделка, В мире
Песков рассказал о ситуации вокруг зерновой сделки

Пресс-секретарь Песков: движение вперед по зерновой сделке есть, но остаются вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Определенное движение вперед по выполнению зерновой сделки есть, но по-прежнему остается много вопросов, особенно к ее второй части, Россия намерена их ставить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш в Киеве провел встречу с Владимиром Зеленским, среди прочих вопросов обсуждалась зерновая сделка.
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"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить текущую ситуацию по зерновой сделке и ее перспективы.
Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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