https://ria.ru/20230309/peskov-1856728140.html

Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков"

Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 09.03.2023

Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с трудом верится в участие проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках", поскольку... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:47

2023-03-09T12:47

2023-03-09T16:38

в мире

россия

дмитрий песков

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с трудом верится в участие проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках", поскольку это слишком сложная задача, которая под силу хорошо обученной государственной спецслужбе."С трудом в это верится, слишком сложная задача, которая, наверное, была по плечу только хорошо обученной специальной службе, государственной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках"."Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом, наверное, была брошена на обсуждение. Сейчас где бы что ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию, то же самое было с "Северным потоком", с этими терактами. Но, конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики и абсолютно безоснователен, бездоказателен и абсурден по своей сути", - сказал Песков журналистам на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что за рубежом начали отказываться от версии с российским следом в терактах на "Северных потоках".Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжит добиваться прозрачного расследования терактов, и призвал не позволить отвлекать внимание на разные версии и гипотезы."Мы по-прежнему продолжаем требовать прозрачного расследования, по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования, мы считаем, что спускать на тормозах нельзя, отвлекать внимание на, как у нас говорят, неугодные объекты, какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать", - сказал Песков журналистам.Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.За несколько часов до этой публикации американская газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856667376.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках"