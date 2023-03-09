https://ria.ru/20230309/peskov-1856728140.html
Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков"
Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 09.03.2023
Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с трудом верится в участие проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках", поскольку... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:47
2023-03-09T12:47
2023-03-09T16:38
в мире
россия
дмитрий песков
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с трудом верится в участие проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках", поскольку это слишком сложная задача, которая под силу хорошо обученной государственной спецслужбе."С трудом в это верится, слишком сложная задача, которая, наверное, была по плечу только хорошо обученной специальной службе, государственной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках"."Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом, наверное, была брошена на обсуждение. Сейчас где бы что ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию, то же самое было с "Северным потоком", с этими терактами. Но, конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики и абсолютно безоснователен, бездоказателен и абсурден по своей сути", - сказал Песков журналистам на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что за рубежом начали отказываться от версии с российским следом в терактах на "Северных потоках".Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжит добиваться прозрачного расследования терактов, и призвал не позволить отвлекать внимание на разные версии и гипотезы."Мы по-прежнему продолжаем требовать прозрачного расследования, по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования, мы считаем, что спускать на тормозах нельзя, отвлекать внимание на, как у нас говорят, неугодные объекты, какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать", - сказал Песков журналистам.Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.За несколько часов до этой публикации американская газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856667376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Песков прокомментировал сообщения о новой версии подрыва "Северных потоков"
Песков заявил, что теракт на "Северных потоках" могли исполнить только спецслужбы
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с трудом верится в участие проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках", поскольку это слишком сложная задача, которая под силу хорошо обученной государственной спецслужбе.
"С трудом в это верится, слишком сложная задача, которая, наверное, была по плечу только хорошо обученной специальной службе, государственной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии проукраинского бизнесмена в терактах на "Северных потоках".
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"Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом, наверное, была брошена на обсуждение. Сейчас где бы что ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию, то же самое было с "Северным потоком", с этими терактами. Но, конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики и абсолютно безоснователен, бездоказателен и абсурден по своей сути", - сказал Песков журналистам на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что за рубежом начали отказываться от версии с российским следом в терактах на "Северных потоках".
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжит добиваться прозрачного расследования терактов, и призвал не позволить отвлекать внимание на разные версии и гипотезы.
«
"Хоть какие-то зачатки разума остаются, главное сейчас - не позволить отвлекать внимание на эти гипотезы с неким проукраинским "доктором (доктор Зло - ред.)", - ответил Песков.
"Мы по-прежнему продолжаем требовать прозрачного расследования, по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования, мы считаем, что спускать на тормозах нельзя, отвлекать внимание на, как у нас говорят, неугодные объекты, какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать", - сказал Песков журналистам.
«
"По-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования... Нужно установить тех, кто исполнял, кто заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной, критически важной инфраструктуры", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.
За несколько часов до этой публикации американская газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
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