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В мэрии Пензы сообщили об обысках - РИА Новости, 09.03.2023
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16:37 09.03.2023 (обновлено: 16:39 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/penza-1856809138.html
В мэрии Пензы сообщили об обысках
В мэрии Пензы сообщили об обысках - РИА Новости, 09.03.2023
В мэрии Пензы сообщили об обысках
Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов, касающихся деятельности до 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:37
2023-03-09T16:39
происшествия
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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов, касающихся деятельности до 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", - сказала собеседница агентства. На просьбу уточнить, в каком структурном подразделении мэрии работали правоохранительные органы, какова тематика изъятых документов и с чем связана выемка, она ответила: "Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов". В региональном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что не комментируют информацию о проведении выемки документов в мэрии.
https://ria.ru/20230208/prava-1850542383.html
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происшествия, пенза
Происшествия, Пенза
В мэрии Пензы сообщили об обысках

Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов, касающихся деятельности до 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", - сказала собеседница агентства.
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На просьбу уточнить, в каком структурном подразделении мэрии работали правоохранительные органы, какова тематика изъятых документов и с чем связана выемка, она ответила: "Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов".
В региональном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что не комментируют информацию о проведении выемки документов в мэрии.
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