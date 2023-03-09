https://ria.ru/20230309/penza-1856809138.html
В мэрии Пензы сообщили об обысках
В мэрии Пензы сообщили об обысках - РИА Новости, 09.03.2023
В мэрии Пензы сообщили об обысках
Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов, касающихся деятельности до 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:37
2023-03-09T16:37
2023-03-09T16:39
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов, касающихся деятельности до 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", - сказала собеседница агентства. На просьбу уточнить, в каком структурном подразделении мэрии работали правоохранительные органы, какова тематика изъятых документов и с чем связана выемка, она ответила: "Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов". В региональном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что не комментируют информацию о проведении выемки документов в мэрии.
https://ria.ru/20230208/prava-1850542383.html
https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html
пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза
В мэрии Пензы сообщили об обысках
Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов
САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы провели в администрации Пензы выемку документов, касающихся деятельности до 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", - сказала собеседница агентства.
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На просьбу уточнить, в каком структурном подразделении мэрии работали правоохранительные органы, какова тематика изъятых документов и с чем связана выемка, она ответила: "Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов".
В региональном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что не комментируют информацию о проведении выемки документов в мэрии.
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