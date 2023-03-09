Шеф Пентагона Остин прибыл в Израиль
Шеф Пентагона Остин прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль.
"Только что приземлился в Тель-Авиве. Мы продолжим тесно сотрудничать с Израилем для укрепления региональной стабильности и противодействия общим угрозам посредством нашего тесного сотрудничества в области обороны", - сообщил Остин в Twitter по прибытии.
Главу Пентагона приветствовал его израильский коллега Йоав Галант.
По данным 12 канала израильского телевидения, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также только что вылетел на вертолете в аэропорт, где ожидается их встреча с Остиным.
Министры обороны Галант и Остин проведут переговоры и выступят с заявлением для прессы в штаб-квартире Israel Aerospace Industries, расположенной на территории аэропорта имени Бен-Гуриона.
Изначально визит шефа Пентагона планировался на среду, а переговоры с израильским руководством должны были проходить в военном штабе в Тель-Авиве, однако из-за массовых протестов и перекрытия ключевых автомагистралей программа визита была изменена.
С утра четверга десятки тысяч израильтян участвуют в протестах в разных районах страны против продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. По сообщениям израильских СМИ, демонстранты на автомобилях заблокировали подъезды к главной международной воздушной гавани страны. Автомобилисты, в частности, планируют помешать премьеру вылететь из Израиля с официальным визитом в Италию, запланированным на четверг.