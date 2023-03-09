https://ria.ru/20230309/pentagon-1856776694.html

Шеф Пентагона Остин прибыл в Израиль

Шеф Пентагона Остин прибыл в Израиль - РИА Новости, 09.03.2023

Шеф Пентагона Остин прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:52

2023-03-09T14:52

2023-03-09T14:52

в мире

израиль

тель-авив

сша

ллойд остин

биньямин нетаньяху

пентагон

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль. "Только что приземлился в Тель-Авиве. Мы продолжим тесно сотрудничать с Израилем для укрепления региональной стабильности и противодействия общим угрозам посредством нашего тесного сотрудничества в области обороны", - сообщил Остин в Twitter по прибытии. Главу Пентагона приветствовал его израильский коллега Йоав Галант. По данным 12 канала израильского телевидения, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также только что вылетел на вертолете в аэропорт, где ожидается их встреча с Остиным. Министры обороны Галант и Остин проведут переговоры и выступят с заявлением для прессы в штаб-квартире Israel Aerospace Industries, расположенной на территории аэропорта имени Бен-Гуриона. Изначально визит шефа Пентагона планировался на среду, а переговоры с израильским руководством должны были проходить в военном штабе в Тель-Авиве, однако из-за массовых протестов и перекрытия ключевых автомагистралей программа визита была изменена. С утра четверга десятки тысяч израильтян участвуют в протестах в разных районах страны против продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. По сообщениям израильских СМИ, демонстранты на автомобилях заблокировали подъезды к главной международной воздушной гавани страны. Автомобилисты, в частности, планируют помешать премьеру вылететь из Израиля с официальным визитом в Италию, запланированным на четверг.

https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856695829.html

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в мире, израиль, тель-авив, сша, ллойд остин, биньямин нетаньяху, пентагон