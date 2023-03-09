Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/patriot-1856810077.html
В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет
В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет - РИА Новости, 09.03.2023
В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет
Система ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:39
2023-03-09T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джон кирби
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Система ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. "Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов", - заявил Кирби в интервью CNN, добавив, что именно такое оружие зачастую используют российские силы. Он добавил, что не удивительна и ограниченность возможностей Украины в перехвате гиперзвуковых ракет. "Гиперзвуковые ракеты, в целом, очень сложно перехватить", - пояснил Кирби. США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию систем, ожидается, что вскоре батарея начнет действовать на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230307/patriot-1856435543.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джон кирби, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джон Кирби, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет

Представитель Белого дома Кирби: Patriot не поможет Украине против крылатых ракет

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Система ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.
"Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов", - заявил Кирби в интервью CNN, добавив, что именно такое оружие зачастую используют российские силы. Он добавил, что не удивительна и ограниченность возможностей Украины в перехвате гиперзвуковых ракет. "Гиперзвуковые ракеты, в целом, очень сложно перехватить", - пояснил Кирби.
Зенитный ракетный комплекс Patriot
Минобороны Польши опровергло слова главы ведомства о ЗРК Patriot на Украине
7 марта, 16:16
США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию систем, ожидается, что вскоре батарея начнет действовать на Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Россию пообещали уничтожить через три месяца
17 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжон КирбиНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала