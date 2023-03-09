https://ria.ru/20230309/patriot-1856810077.html

В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет

В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет - РИА Новости, 09.03.2023

В Белом доме заявили, что Patriot не поможет Украине против крылатых ракет

Система ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:39

2023-03-09T16:39

2023-03-09T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джон кирби

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Система ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. "Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов", - заявил Кирби в интервью CNN, добавив, что именно такое оружие зачастую используют российские силы. Он добавил, что не удивительна и ограниченность возможностей Украины в перехвате гиперзвуковых ракет. "Гиперзвуковые ракеты, в целом, очень сложно перехватить", - пояснил Кирби. США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Украинские военные прошли уже половину срока обучения использованию систем, ожидается, что вскоре батарея начнет действовать на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230307/patriot-1856435543.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, джон кирби, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр