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В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов - РИА Новости, 09.03.2023
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06:46 09.03.2023 (обновлено: 07:07 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ovoschi-1856660609.html
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов - РИА Новости, 09.03.2023
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов
Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:46
2023-03-09T07:07
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию направили владельцу, чтобы продукцию изъяли из оборота, уточнили в пресс-службе центра. Нитраты в небольших объемах не представляют опасности и в минимальном количестве имеются практически в каждом продукте питания. Однако их чрезмерное использование в сельском хозяйстве дает обратный эффект — в организме они превращаются в нитриты, которые влияют на нормальное дыхание клеток и тканей.
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китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов

В завезенных из КНР в Приамурье овощах обнаружили повышенный в 1,5 раза уровень нитратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Картофель. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"В результате исследования овощной продукции, поступившей из КНР, специалистами химико-токсикологического отдела Амурского референтного центра Россельхознадзора 28 февраля текущего года установлено превышение допустимого уровня нитратов в картофеле и моркови в 1,5 раза", - говорится в сообщении.
Информацию направили владельцу, чтобы продукцию изъяли из оборота, уточнили в пресс-службе центра.
Нитраты в небольших объемах не представляют опасности и в минимальном количестве имеются практически в каждом продукте питания. Однако их чрезмерное использование в сельском хозяйстве дает обратный эффект — в организме они превращаются в нитриты, которые влияют на нормальное дыхание клеток и тканей.
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КитайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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