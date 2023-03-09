https://ria.ru/20230309/ovoschi-1856660609.html
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов - РИА Новости, 09.03.2023
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов
Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:46
2023-03-09T06:46
2023-03-09T07:07
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8caa7cf83c5ce3a19e5cd21589eebb22.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию направили владельцу, чтобы продукцию изъяли из оборота, уточнили в пресс-службе центра. Нитраты в небольших объемах не представляют опасности и в минимальном количестве имеются практически в каждом продукте питания. Однако их чрезмерное использование в сельском хозяйстве дает обратный эффект — в организме они превращаются в нитриты, которые влияют на нормальное дыхание клеток и тканей.
https://ria.ru/20221107/kartofel-1829730537.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d414539457ce043fe02f11920420c9bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов
В завезенных из КНР в Приамурье овощах обнаружили повышенный в 1,5 раза уровень нитратов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"В результате исследования овощной продукции, поступившей из КНР, специалистами химико-токсикологического отдела Амурского референтного центра Россельхознадзора 28 февраля текущего года установлено превышение допустимого уровня нитратов в картофеле и моркови в 1,5 раза", - говорится в сообщении.
Информацию направили владельцу, чтобы продукцию изъяли из оборота, уточнили в пресс-службе центра.
Нитраты в небольших объемах не представляют опасности и в минимальном количестве имеются практически в каждом продукте питания. Однако их чрезмерное использование в сельском хозяйстве дает обратный эффект — в организме они превращаются в нитриты, которые влияют на нормальное дыхание клеток и тканей.
Минсельхоз заявил о намерении удержать текущие цены на картофель