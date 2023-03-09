https://ria.ru/20230309/ovoschi-1856660609.html

В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов

В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов - РИА Новости, 09.03.2023

В завезенных из КНР в Приамурье овощах нашли повышенный уровень нитратов

Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T06:46

2023-03-09T06:46

2023-03-09T07:07

китай

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Превышенный в 1,5 раза уровень нитратов обнаружили специалисты амурского центра Россельхознадзора в картофеле и моркови, ввезенных из Китая в Приамурье, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию направили владельцу, чтобы продукцию изъяли из оборота, уточнили в пресс-службе центра. Нитраты в небольших объемах не представляют опасности и в минимальном количестве имеются практически в каждом продукте питания. Однако их чрезмерное использование в сельском хозяйстве дает обратный эффект — в организме они превращаются в нитриты, которые влияют на нормальное дыхание клеток и тканей.

https://ria.ru/20221107/kartofel-1829730537.html

китай

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)