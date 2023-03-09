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Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова - РИА Новости, 09.03.2023
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09:47 09.03.2023 (обновлено: 12:13 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/otravlenie-1856677934.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова
Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова - РИА Новости, 09.03.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова
По факту попытки отравления помощника главы Чечни и командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова будет открыто уголовное дело, сообщил СК в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:47
2023-03-09T12:13
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
луганская народная республика
москва
апты алаудинов
рамзан кадыров
александр бастрыкин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По факту попытки отравления помощника главы Чечни и командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова будет открыто уголовное дело, сообщил СК в Telegram-канале."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда "Ахмат" Героя России Апты Алаудинова", — говорится в публикации.Как сообщал РИА Новости адвокат Алаудинова Денис Шапиро, военная прокуратура поручила ГВСУ СК рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.По его словам, в российской уголовной практике это будет первое дело о покушении на жизнь военачальника такого высокого ранга.В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, открыв пропитанное ядом письмо. Генерал проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. На этой неделе Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.Генерал-майор Апты Алаудинов — помощник главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России.
https://ria.ru/20230306/otravlenie-1856254381.html
https://ria.ru/20230224/gospital-1854201119.html
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, москва, апты алаудинов, рамзан кадыров, александр бастрыкин, главное военное следственное управление
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Луганская Народная Республика, Москва, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, Главное военное следственное управление
Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова

После попытки отравления командира отряда "Ахмат" Алаудинова возбудят уголовное дело

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По факту попытки отравления помощника главы Чечни и командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова будет открыто уголовное дело, сообщил СК в Telegram-канале.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда "Ахмат" Героя России Апты Алаудинова", — говорится в публикации.
Помощник главы ЧР, Командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов
Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова
6 марта, 23:44
Как сообщал РИА Новости адвокат Алаудинова Денис Шапиро, военная прокуратура поручила ГВСУ СК рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.
По его словам, в российской уголовной практике это будет первое дело о покушении на жизнь военачальника такого высокого ранга.
В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, открыв пропитанное ядом письмо. Генерал проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. На этой неделе Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.
Генерал-майор Апты Алаудинов — помощник главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России.
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛуганская Народная РеспубликаМоскваАпты АлаудиновРамзан КадыровАлександр БастрыкинГлавное военное следственное управление
 
 
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