https://ria.ru/20230309/otravlenie-1856677934.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова

Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова - РИА Новости, 09.03.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления Алаудинова

По факту попытки отравления помощника главы Чечни и командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова будет открыто уголовное дело, сообщил СК в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:47

2023-03-09T09:47

2023-03-09T12:13

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

луганская народная республика

москва

апты алаудинов

рамзан кадыров

александр бастрыкин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По факту попытки отравления помощника главы Чечни и командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова будет открыто уголовное дело, сообщил СК в Telegram-канале."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда "Ахмат" Героя России Апты Алаудинова", — говорится в публикации.Как сообщал РИА Новости адвокат Алаудинова Денис Шапиро, военная прокуратура поручила ГВСУ СК рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.По его словам, в российской уголовной практике это будет первое дело о покушении на жизнь военачальника такого высокого ранга.В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, открыв пропитанное ядом письмо. Генерал проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. На этой неделе Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.Генерал-майор Апты Алаудинов — помощник главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России.

https://ria.ru/20230306/otravlenie-1856254381.html

https://ria.ru/20230224/gospital-1854201119.html

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луганская народная республика

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, москва, апты алаудинов, рамзан кадыров, александр бастрыкин, главное военное следственное управление