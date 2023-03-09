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Россияне рассказали, как часто они брали отпуск за последние два года - РИА Новости, 09.03.2023
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Туризм
 
12:05 09.03.2023 (обновлено: 12:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/otpusk-1856701657.html
Россияне рассказали, как часто они брали отпуск за последние два года
Россияне рассказали, как часто они брали отпуск за последние два года - РИА Новости, 09.03.2023
Россияне рассказали, как часто они брали отпуск за последние два года
По данным опроса, 12 процентов россиян остались без отпуска в 2021-22 годах, то есть каждый восьмой, сообщает Авиасейлс. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:05
2023-03-09T12:06
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. По данным опроса, 12 процентов россиян остались без отпуска в 2021-22 годах, то есть каждый восьмой, сообщает Авиасейлс.В исследовании приняли участие 1683 человека. Из них 13 процентов респондентов были в отпуске лишь один раз за последние два года, 27 процентов — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, это не всегда про путешествие. 64 процента участников исследования, если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.Анализ ответов респондентов позволил установить взаимосвязь между фактом отсутствия отпуска и психическим состоянием. Участники опроса, пропустившие отпуск, описывают свои эмоции как "опустошённость" (34 процента), "истощение" (21 процент), "стресс" (18 процентов), а также "раздражительность, агрессия" (18 процентов)."Упущенные каникулы — один из отрицательных факторов, сказывающихся на общем состоянии. Фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это может вести по меньшей мере к невротизации", – говорит кандидат психологических наук Лариса Фоменко.Эксперты дополнительно подчеркивают необходимость разнообразия в планировании каникул. "Отрываться от привычной рутины нужно два раза в год. А отпуск стоит разделить на лечебно-оздоровительный и активный в путешествии", — ​ комментирует Лариса Фоменко.Данные опроса совпадают с оценкой специалиста: кратковременный отдых (прогулки, поход в спа-комплекс или в баню, за город) не конкурирует с путешествиями, а воспринимается как временная помощь. Респонденты расценивают именно перелеты в качестве "лекарства" и гарантированного способа расслабиться, восстановиться и вернуться к обычной жизни полным сил.
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Россияне рассказали, как часто они брали отпуск за последние два года

Опрос: половина россиян не брали отпуск в 2021-22 годах или отдыхали не чаще раза в год

© iStock.com / SrdjanPavДевушка на отдыхе в Таиланде
Девушка на отдыхе в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© iStock.com / SrdjanPav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. По данным опроса, 12 процентов россиян остались без отпуска в 2021-22 годах, то есть каждый восьмой, сообщает Авиасейлс.
В исследовании приняли участие 1683 человека. Из них 13 процентов респондентов были в отпуске лишь один раз за последние два года, 27 процентов — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, это не всегда про путешествие. 64 процента участников исследования, если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.
Анализ ответов респондентов позволил установить взаимосвязь между фактом отсутствия отпуска и психическим состоянием. Участники опроса, пропустившие отпуск, описывают свои эмоции как "опустошённость" (34 процента), "истощение" (21 процент), "стресс" (18 процентов), а также "раздражительность, агрессия" (18 процентов).
"Упущенные каникулы — один из отрицательных факторов, сказывающихся на общем состоянии. Фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это может вести по меньшей мере к невротизации", – говорит кандидат психологических наук Лариса Фоменко.
Эксперты дополнительно подчеркивают необходимость разнообразия в планировании каникул. "Отрываться от привычной рутины нужно два раза в год. А отпуск стоит разделить на лечебно-оздоровительный и активный в путешествии", — ​ комментирует Лариса Фоменко.
Данные опроса совпадают с оценкой специалиста: кратковременный отдых (прогулки, поход в спа-комплекс или в баню, за город) не конкурирует с путешествиями, а воспринимается как временная помощь. Респонденты расценивают именно перелеты в качестве "лекарства" и гарантированного способа расслабиться, восстановиться и вернуться к обычной жизни полным сил.
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