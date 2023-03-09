https://ria.ru/20230309/oskar-1856825409.html

СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре"

СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре" - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре"

Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар", пишет издание Variety. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:19

2023-03-09T17:19

2023-03-09T18:23

культура

украина

владимир зеленский

в мире

оскар (премия)

сша

голливуд

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар", пишет издание Variety. По данным СМИ, украинский президент надеялся получить виртуальную площадку на этом мероприятии. В прошлом месяце он уже удаленно выступил на Берлинском кинофестивале.Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.В прошлом году запрос о выступлении Зеленского на церемонии вручения премии "Оскар" уже отклоняли. Тогда, по словам источников, причиной стало негативное отношение к этой идее со стороны продюсера мероприятия. В частности, он тогда якобы заявил, что Голливуд уделяет внимание ситуации на Украине только из-за того, что люди, которых она затрагивает, — белые. При этом конфликты, которые касаются людей с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, пока неизвестно.

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, в мире, оскар (премия), сша, голливуд, ситуация в днр и лнр