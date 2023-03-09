СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре"
Variety: Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на вручении "Оскара"
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар", пишет издание Variety.
По данным СМИ, украинский президент надеялся получить виртуальную площадку на этом мероприятии. В прошлом месяце он уже удаленно выступил на Берлинском кинофестивале.
«
"Источники говорят, что агент WME (голливудское актерское агентство. — Прим. ред.) Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить (в программу. — Прим. ред.) комедийного актера, ставшего политиком, но получил отказ", — пишет издание.
В прошлом году запрос о выступлении Зеленского на церемонии вручения премии "Оскар" уже отклоняли. Тогда, по словам источников, причиной стало негативное отношение к этой идее со стороны продюсера мероприятия. В частности, он тогда якобы заявил, что Голливуд уделяет внимание ситуации на Украине только из-за того, что люди, которых она затрагивает, — белые. При этом конфликты, которые касаются людей с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, пока неизвестно.