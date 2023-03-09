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СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре" - РИА Новости, 09.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:19 09.03.2023 (обновлено: 18:23 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/oskar-1856825409.html
СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре"
СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре" - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре"
Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар", пишет издание Variety. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:19
2023-03-09T18:23
культура
украина
владимир зеленский
в мире
оскар (премия)
сша
голливуд
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар", пишет издание Variety. По данным СМИ, украинский президент надеялся получить виртуальную площадку на этом мероприятии. В прошлом месяце он уже удаленно выступил на Берлинском кинофестивале.Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.В прошлом году запрос о выступлении Зеленского на церемонии вручения премии "Оскар" уже отклоняли. Тогда, по словам источников, причиной стало негативное отношение к этой идее со стороны продюсера мероприятия. В частности, он тогда якобы заявил, что Голливуд уделяет внимание ситуации на Украине только из-за того, что люди, которых она затрагивает, — белые. При этом конфликты, которые касаются людей с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, пока неизвестно.
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украина, владимир зеленский, в мире, оскар (премия), сша, голливуд, ситуация в днр и лнр
Культура, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Оскар (премия), США, Голливуд, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Зеленскому вновь отказали в выступлении на "Оскаре"

Variety: Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на вручении "Оскара"

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар", пишет издание Variety.
По данным СМИ, украинский президент надеялся получить виртуальную площадку на этом мероприятии. В прошлом месяце он уже удаленно выступил на Берлинском кинофестивале.
«

"Источники говорят, что агент WME (голливудское актерское агентство. — Прим. ред.) Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить (в программу. — Прим. ред.) комедийного актера, ставшего политиком, но получил отказ", — пишет издание.

Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.
В прошлом году запрос о выступлении Зеленского на церемонии вручения премии "Оскар" уже отклоняли. Тогда, по словам источников, причиной стало негативное отношение к этой идее со стороны продюсера мероприятия. В частности, он тогда якобы заявил, что Голливуд уделяет внимание ситуации на Украине только из-за того, что люди, которых она затрагивает, — белые. При этом конфликты, которые касаются людей с другим цветом кожи, игнорируются. Что доподлинно стало причиной отказа в этом году, пока неизвестно.
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КультураУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреОскар (премия)СШАГолливудСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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