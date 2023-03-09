https://ria.ru/20230309/odenkerk-1856789941.html
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории - РИА Новости, 09.03.2023
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории
Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:58
2023-03-09T15:58
2023-03-09T15:58
культура
боб оденкерк
кино
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856782228_0:0:2658:1496_1920x0_80_0_0_56087a4cb4ac26998ced5b7b86ecf8a7.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд, сообщил Variety.По сюжету киноленты, персонаж по имени Джонни узнал об измене невесты с лучшим другом. Из-за предательства главный герой покончил жизнь самоубийством. По информации источника, сцены с Оденкерком отсняли в январе. Также в проекте появятся Кэмерон Каски и Белла Хиткоат. Однако представители режиссера оригинального фильма Тонни Вайсо заявили, что с ними не связывались по поводу ремейка. Сборы от кинокартины направят в благотворительный фонд борьбы со СПИДом. Ранее стало известно, что роль Майкла Джексона в байопике о певце исполнит его племянник Джафар. По информации издания, создатели фильма не будут избегать скандальных эпизодов из жизни исполнителя.
https://ria.ru/20230120/hopkins-1845944963.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856782228_35:0:2396:1771_1920x0_80_0_0_1854e2d3e8f8c16b5d8a96465fef02d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боб оденкерк, кино, знаменитости
Культура, Боб Оденкерк, Кино, Знаменитости
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории
Звезда сериала "Во все тяжкие" Боб Оденкерк сыграет в ремейке худшего фильма в истории