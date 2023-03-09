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Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории - РИА Новости, 09.03.2023
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Культура
 
15:58 09.03.2023
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Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории - РИА Новости, 09.03.2023
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории
Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:58
2023-03-09T15:58
культура
боб оденкерк
кино
знаменитости
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд, сообщил Variety.По сюжету киноленты, персонаж по имени Джонни узнал об измене невесты с лучшим другом. Из-за предательства главный герой покончил жизнь самоубийством. По информации источника, сцены с Оденкерком отсняли в январе. Также в проекте появятся Кэмерон Каски и Белла Хиткоат. Однако представители режиссера оригинального фильма Тонни Вайсо заявили, что с ними не связывались по поводу ремейка. Сборы от кинокартины направят в благотворительный фонд борьбы со СПИДом. Ранее стало известно, что роль Майкла Джексона в байопике о певце исполнит его племянник Джафар. По информации издания, создатели фильма не будут избегать скандальных эпизодов из жизни исполнителя.
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боб оденкерк, кино, знаменитости
Культура, Боб Оденкерк, Кино, Знаменитости
Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории

Звезда сериала "Во все тяжкие" Боб Оденкерк сыграет в ремейке худшего фильма в истории

© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский актер Боб Оденкерк
Американский актер Боб Оденкерк - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд, сообщил Variety.
По сюжету киноленты, персонаж по имени Джонни узнал об измене невесты с лучшим другом. Из-за предательства главный герой покончил жизнь самоубийством.
По информации источника, сцены с Оденкерком отсняли в январе. Также в проекте появятся Кэмерон Каски и Белла Хиткоат. Однако представители режиссера оригинального фильма Тонни Вайсо заявили, что с ними не связывались по поводу ремейка.
Сборы от кинокартины направят в благотворительный фонд борьбы со СПИДом.
Ранее стало известно, что роль Майкла Джексона в байопике о певце исполнит его племянник Джафар. По информации издания, создатели фильма не будут избегать скандальных эпизодов из жизни исполнителя.
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