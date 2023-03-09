https://ria.ru/20230309/odenkerk-1856789941.html

Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории

Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории - РИА Новости, 09.03.2023

Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграет в ремейке худшего фильма в истории

Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:58

2023-03-09T15:58

2023-03-09T15:58

культура

боб оденкерк

кино

знаменитости

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино. Режиссером проекта выступил Брандо Кроуфорд, сообщил Variety.По сюжету киноленты, персонаж по имени Джонни узнал об измене невесты с лучшим другом. Из-за предательства главный герой покончил жизнь самоубийством. По информации источника, сцены с Оденкерком отсняли в январе. Также в проекте появятся Кэмерон Каски и Белла Хиткоат. Однако представители режиссера оригинального фильма Тонни Вайсо заявили, что с ними не связывались по поводу ремейка. Сборы от кинокартины направят в благотворительный фонд борьбы со СПИДом. Ранее стало известно, что роль Майкла Джексона в байопике о певце исполнит его племянник Джафар. По информации издания, создатели фильма не будут избегать скандальных эпизодов из жизни исполнителя.

https://ria.ru/20230120/hopkins-1845944963.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

боб оденкерк, кино, знаменитости