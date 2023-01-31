https://ria.ru/20230131/jackson-1848600735.html

Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник

Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник - РИА Новости, 31.01.2023

Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник

Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его 26-летний племянник Джафар, пишет Deadline со ссылкой на соцсети режиссера ленты Антуана Фукуа. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:28

2023-01-31T12:28

2023-01-31T12:28

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его 26-летний племянник Джафар, пишет Deadline со ссылкой на соцсети режиссера ленты Антуана Фукуа.Джафар — сын Джермена Джексона, старшего брата Майкла, который выступал с ним в группе The Jackson 5. Юноша поет и танцует с 12 лет. Deadline иронизирует, что как актер Джафар может узнать о своем дяде несколько больше, чем хотел бы. В издании слышали, что лента не будет избегать скандальных эпизодов из жизни "Короля поп-музыки". Среди них обвинения в педофилии, которые преследовали его до смерти в 2009 году. Антуан Фукуа известен по проектам "Тренировочный день", "Великий уравнитель", "Левша" и другим. Над сценарием работает Джон Логан, ранее написавший скрипты для "Гладиатора", "Последнего самурая", "Авиатора", "Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит", "Чужого: Завет", нескольких лент бондианы — "Спектра" и "Координат "Скайфолл". Продюсер — Грэм Кинг. Его зрители знают по фильмам "Али", "Банды Нью-Йорка", "Город воров", "Ромовый дневник", "Мрачные тени", "Богемская рапсодия" и не только. Когда байопик о Майкле Джексоне выйдет в прокат, в публикации СМИ не говорится.

https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, музыка, майкл джексон