https://ria.ru/20230131/jackson-1848600735.html
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник - РИА Новости, 31.01.2023
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его 26-летний племянник Джафар, пишет Deadline со ссылкой на соцсети режиссера ленты Антуана Фукуа. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:28
2023-01-31T12:28
2023-01-31T12:28
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его 26-летний племянник Джафар, пишет Deadline со ссылкой на соцсети режиссера ленты Антуана Фукуа.Джафар — сын Джермена Джексона, старшего брата Майкла, который выступал с ним в группе The Jackson 5. Юноша поет и танцует с 12 лет. Deadline иронизирует, что как актер Джафар может узнать о своем дяде несколько больше, чем хотел бы. В издании слышали, что лента не будет избегать скандальных эпизодов из жизни "Короля поп-музыки". Среди них обвинения в педофилии, которые преследовали его до смерти в 2009 году. Антуан Фукуа известен по проектам "Тренировочный день", "Великий уравнитель", "Левша" и другим. Над сценарием работает Джон Логан, ранее написавший скрипты для "Гладиатора", "Последнего самурая", "Авиатора", "Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит", "Чужого: Завет", нескольких лент бондианы — "Спектра" и "Координат "Скайфолл". Продюсер — Грэм Кинг. Его зрители знают по фильмам "Али", "Банды Нью-Йорка", "Город воров", "Ромовый дневник", "Мрачные тени", "Богемская рапсодия" и не только. Когда байопик о Майкле Джексоне выйдет в прокат, в публикации СМИ не говорится.
https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, музыка, майкл джексон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Музыка, Майкл Джексон
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его племянник Джафар
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Майкла Джексона в байопике о нем сыграет его 26-летний племянник Джафар, пишет
Deadline со ссылкой на соцсети режиссера ленты Антуана Фукуа.
Джафар — сын Джермена Джексона, старшего брата Майкла, который выступал с ним в группе The Jackson 5. Юноша поет и танцует с 12 лет.
Deadline иронизирует, что как актер Джафар может узнать о своем дяде несколько больше, чем хотел бы. В издании слышали, что лента не будет избегать скандальных эпизодов из жизни "Короля поп-музыки". Среди них обвинения в педофилии, которые преследовали его до смерти в 2009 году.
Антуан Фукуа известен по проектам "Тренировочный день", "Великий уравнитель", "Левша" и другим. Над сценарием работает Джон Логан, ранее написавший скрипты для "Гладиатора", "Последнего самурая", "Авиатора", "Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит", "Чужого: Завет", нескольких лент бондианы — "Спектра" и "Координат "Скайфолл". Продюсер — Грэм Кинг. Его зрители знают по фильмам "Али", "Банды Нью-Йорка", "Город воров", "Ромовый дневник", "Мрачные тени", "Богемская рапсодия" и не только.
Когда байопик о Майкле Джексоне выйдет в прокат, в публикации СМИ не говорится.