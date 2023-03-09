https://ria.ru/20230309/ochistka-1856740201.html

Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды

Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды - РИА Новости, 09.03.2023

Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил устанавливать в школах, больницах и других соцучреждениях автономные системы очистки воды, чтобы улучшить её... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:19

2023-03-09T13:19

2023-03-09T13:19

амурская область

василий орлов (губернатор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

жкх

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил устанавливать в школах, больницах и других соцучреждениях автономные системы очистки воды, чтобы улучшить её качество, сообщает правительство региона. На совещании по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области глава региона поручил собрать информацию о соцобъектах, которые нуждаются в установке таких систем. "Одномоментно решить проблему очистки воды по всей области нельзя. Нацпроект и его программа "Чистая вода" работает, строим водозаборы, новые скважины – это трудоемкий и долгий процесс. Для того, чтобы решить проблему локально, можно устанавливать автономные системы очистки воды в социальных учреждениях. Например, там, где в этом году оборудуют школьные кафе, можно сразу установить такое оборудование", - сказал Орлов. Руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на совещании отметила, что после замены сетей водоснабжения и введения в эксплуатацию новых источников водоснабжения в Тамбовском округе (сёла Садовое, Новоалександровка, Козьмодемьяновка), которые были сделаны по федеральному проекту "Чистая вода", там значительно улучшились показатели питьевой воды. Улучшить микробиологическую безопасность питьевой воды удалось и в Ивановском округе, где применяется практика установки локальных систем фильтрации и бактерицидной очистки в социально-значимых объектах (школах, детских садах, интернатах). Отдельно обсудили вопрос организации питания школьников. По данным Роспотребнадзора, за последние пару лет отмечается устойчивое снижение заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и подростков. С 2020 года в области горячим питанием обеспечены все дошкольники и 85% учеников 5-11 классов. При этом есть задачи, над которыми, по мнению главного санитарного врача, нужно работать. Среди них - изменение формата работы школьных столовых в "школьное кафе", "шведский стол", увеличение продолжительности перемен для обедов учащихся 5-11 классов, возможность посещения столовой после окончания уроков.

https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html

https://ria.ru/20230302/priamure-1855283313.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жкх, амурская область