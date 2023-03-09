Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
13:19 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ochistka-1856740201.html
Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды
Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды
Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил устанавливать в школах, больницах и других соцучреждениях автономные системы очистки воды, чтобы улучшить её... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:19
2023-03-09T13:19
амурская область
василий орлов (губернатор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
жкх
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fc058c30ccfeb81af6ea5557688f9b5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил устанавливать в школах, больницах и других соцучреждениях автономные системы очистки воды, чтобы улучшить её качество, сообщает правительство региона. На совещании по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области глава региона поручил собрать информацию о соцобъектах, которые нуждаются в установке таких систем. "Одномоментно решить проблему очистки воды по всей области нельзя. Нацпроект и его программа "Чистая вода" работает, строим водозаборы, новые скважины – это трудоемкий и долгий процесс. Для того, чтобы решить проблему локально, можно устанавливать автономные системы очистки воды в социальных учреждениях. Например, там, где в этом году оборудуют школьные кафе, можно сразу установить такое оборудование", - сказал Орлов. Руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на совещании отметила, что после замены сетей водоснабжения и введения в эксплуатацию новых источников водоснабжения в Тамбовском округе (сёла Садовое, Новоалександровка, Козьмодемьяновка), которые были сделаны по федеральному проекту "Чистая вода", там значительно улучшились показатели питьевой воды. Улучшить микробиологическую безопасность питьевой воды удалось и в Ивановском округе, где применяется практика установки локальных систем фильтрации и бактерицидной очистки в социально-значимых объектах (школах, детских садах, интернатах). Отдельно обсудили вопрос организации питания школьников. По данным Роспотребнадзора, за последние пару лет отмечается устойчивое снижение заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и подростков. С 2020 года в области горячим питанием обеспечены все дошкольники и 85% учеников 5-11 классов. При этом есть задачи, над которыми, по мнению главного санитарного врача, нужно работать. Среди них - изменение формата работы школьных столовых в "школьное кафе", "шведский стол", увеличение продолжительности перемен для обедов учащихся 5-11 классов, возможность посещения столовой после окончания уроков.
https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html
https://ria.ru/20230302/priamure-1855283313.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_43e5701044a91dff2f397b6f4d15f294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий орлов (губернатор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жкх, амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ЖКХ, Амурская область
Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды

Губернатор Приамурья Орлов предложил установить в больницы и школы системы очистки воды

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил устанавливать в школах, больницах и других соцучреждениях автономные системы очистки воды, чтобы улучшить её качество, сообщает правительство региона.
На совещании по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области глава региона поручил собрать информацию о соцобъектах, которые нуждаются в установке таких систем.
Строительство домов в городе Циолковский Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Приамурье опережают темпы переселения из аварийного жилья
6 марта, 05:31
"Одномоментно решить проблему очистки воды по всей области нельзя. Нацпроект и его программа "Чистая вода" работает, строим водозаборы, новые скважины – это трудоемкий и долгий процесс. Для того, чтобы решить проблему локально, можно устанавливать автономные системы очистки воды в социальных учреждениях. Например, там, где в этом году оборудуют школьные кафе, можно сразу установить такое оборудование", - сказал Орлов.
Руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на совещании отметила, что после замены сетей водоснабжения и введения в эксплуатацию новых источников водоснабжения в Тамбовском округе (сёла Садовое, Новоалександровка, Козьмодемьяновка), которые были сделаны по федеральному проекту "Чистая вода", там значительно улучшились показатели питьевой воды. Улучшить микробиологическую безопасность питьевой воды удалось и в Ивановском округе, где применяется практика установки локальных систем фильтрации и бактерицидной очистки в социально-значимых объектах (школах, детских садах, интернатах).
Отдельно обсудили вопрос организации питания школьников. По данным Роспотребнадзора, за последние пару лет отмечается устойчивое снижение заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и подростков. С 2020 года в области горячим питанием обеспечены все дошкольники и 85% учеников 5-11 классов. При этом есть задачи, над которыми, по мнению главного санитарного врача, нужно работать. Среди них - изменение формата работы школьных столовых в "школьное кафе", "шведский стол", увеличение продолжительности перемен для обедов учащихся 5-11 классов, возможность посещения столовой после окончания уроков.
Молочная продукция на витрине магазина - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Премиальные полки для местной продукции хотят создать в Приамурье
2 марта, 10:17
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЖКХАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала