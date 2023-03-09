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При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.03.2023

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель 1950 года рождения пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:46

2023-03-09T18:46

2023-03-09T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Мирный житель 1950 года рождения пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях нашего города в результате дневных обстрелов со стороны украинских карателей. В Петровском районе ранения получил мужчина 1950 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)