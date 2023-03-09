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ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:05
2023-03-09T12:05
2023-03-09T12:05
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856642638.html
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ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка