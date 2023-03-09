https://ria.ru/20230309/obrazovanie-1856688105.html

Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании

Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании - РИА Новости, 09.03.2023

Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании

Более 40 вебинаров, лекций, практикумов и мастер-классов проведут представители профессионального сообщества для педагогов в рамках просветительского цикла... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:42

2023-03-09T10:42

2023-03-09T10:42

год педагога и наставника

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сн_образование

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Более 40 вебинаров, лекций, практикумов и мастер-классов проведут представители профессионального сообщества для педагогов в рамках просветительского цикла "Школа современного учителя: икс-лаборатория в Российской академии образования (Х-лаб в РАО)", сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.Проект предполагает работу в рамках пяти лабораторий, в каждой из которых учителя получат новые навыки по востребованным направлениям. Среди них лаборатория теории и методики преподавания школьных предметов, педагогическая лаборатория арт-терапии, лаборатория педагогических технологий обучения и воспитания, лаборатория развития талантов, лаборатория сетевой образовательной среды.За два месяца педагоги смогут получить ответы на самые актуальные вопросы школьной жизни. Ученые и эксперты РАО помогут учителям раскрыть психологические механизмы внутренней мотивации учеников через интерес к получению новых знаний и навыков, рассмотреть влияние информационных технологий и СМИ на формирование подростковой и молодежной культуры и субкультуры.Также ряд лекций и практикумов будет посвящен влиянию гаджетов на развитие, психоэмоциональное состояние и здоровье ребенка, специалисты оценят вред и пользу смартфонов, профилактику интернет-зависимости. Учителя получат действенные инструменты: от методик преподавания отдельных предметов до доступных им техник психологического сопровождения.Просветительский цикл стартовал 28 февраля как часть проекта "Университетская среда для учителей" Департамента образования и науки города Москвы. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование