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Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании - РИА Новости, 09.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:42 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/obrazovanie-1856688105.html
Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании
Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании - РИА Новости, 09.03.2023
Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании
Более 40 вебинаров, лекций, практикумов и мастер-классов проведут представители профессионального сообщества для педагогов в рамках просветительского цикла... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:42
2023-03-09T10:42
год педагога и наставника
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Более 40 вебинаров, лекций, практикумов и мастер-классов проведут представители профессионального сообщества для педагогов в рамках просветительского цикла "Школа современного учителя: икс-лаборатория в Российской академии образования (Х-лаб в РАО)", сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.Проект предполагает работу в рамках пяти лабораторий, в каждой из которых учителя получат новые навыки по востребованным направлениям. Среди них лаборатория теории и методики преподавания школьных предметов, педагогическая лаборатория арт-терапии, лаборатория педагогических технологий обучения и воспитания, лаборатория развития талантов, лаборатория сетевой образовательной среды.За два месяца педагоги смогут получить ответы на самые актуальные вопросы школьной жизни. Ученые и эксперты РАО помогут учителям раскрыть психологические механизмы внутренней мотивации учеников через интерес к получению новых знаний и навыков, рассмотреть влияние информационных технологий и СМИ на формирование подростковой и молодежной культуры и субкультуры.Также ряд лекций и практикумов будет посвящен влиянию гаджетов на развитие, психоэмоциональное состояние и здоровье ребенка, специалисты оценят вред и пользу смартфонов, профилактику интернет-зависимости. Учителя получат действенные инструменты: от методик преподавания отдельных предметов до доступных им техник психологического сопровождения.Просветительский цикл стартовал 28 февраля как часть проекта "Университетская среда для учителей" Департамента образования и науки города Москвы. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование

Учителям расскажут о последних научных открытиях в образовании

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Более 40 вебинаров, лекций, практикумов и мастер-классов проведут представители профессионального сообщества для педагогов в рамках просветительского цикла "Школа современного учителя: икс-лаборатория в Российской академии образования (Х-лаб в РАО)", сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.
Проект предполагает работу в рамках пяти лабораторий, в каждой из которых учителя получат новые навыки по востребованным направлениям. Среди них лаборатория теории и методики преподавания школьных предметов, педагогическая лаборатория арт-терапии, лаборатория педагогических технологий обучения и воспитания, лаборатория развития талантов, лаборатория сетевой образовательной среды.
За два месяца педагоги смогут получить ответы на самые актуальные вопросы школьной жизни. Ученые и эксперты РАО помогут учителям раскрыть психологические механизмы внутренней мотивации учеников через интерес к получению новых знаний и навыков, рассмотреть влияние информационных технологий и СМИ на формирование подростковой и молодежной культуры и субкультуры.
Также ряд лекций и практикумов будет посвящен влиянию гаджетов на развитие, психоэмоциональное состояние и здоровье ребенка, специалисты оценят вред и пользу смартфонов, профилактику интернет-зависимости. Учителя получат действенные инструменты: от методик преподавания отдельных предметов до доступных им техник психологического сопровождения.
Просветительский цикл стартовал 28 февраля как часть проекта "Университетская среда для учителей" Департамента образования и науки города Москвы.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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