США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью
FT: Минфин США в частном порядке поощрил мировых трейдеров торговать российской нефтью
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках установленного странами Запада ценового потолка, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Как заявил изданию один из участников встречи, США "активно призывали" возобновить торговлю российской нефтью.
Как указывает издание, Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поставки нефти из России, боясь последствий прекращения поставок от одного из крупнейших экспортеров. Представитель Белого дома заявил газете, что их обнадеживает стабильность нефтяного рынка, несмотря на снижение доходов России.
Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.