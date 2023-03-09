https://ria.ru/20230309/neft-1856890291.html

США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью

США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью - РИА Новости, 10.03.2023

США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-09T23:50

2023-03-09T23:50

2023-03-10T01:51

экономика

цены на нефть

россия

сша

министерство финансов сша

trafigura

gunvor group

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках установленного странами Запада ценового потолка, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, сотрудники министерства финансов США провели встречи с представителями трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Хотя Штаты не препятствовали торговле российской нефтью в соответствии с ценовым потолком, крупнейшие нефтетрейдеры боялись связываться с ней.Как заявил изданию один из участников встречи, США "активно призывали" возобновить торговлю российской нефтью.Как указывает издание, Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поставки нефти из России, боясь последствий прекращения поставок от одного из крупнейших экспортеров. Представитель Белого дома заявил газете, что их обнадеживает стабильность нефтяного рынка, несмотря на снижение доходов России.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.

https://ria.ru/20230307/neft-1856348773.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, министерство финансов сша, trafigura, gunvor group