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США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью - РИА Новости, 10.03.2023
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23:50 09.03.2023 (обновлено: 01:51 10.03.2023)
https://ria.ru/20230309/neft-1856890291.html
США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью
США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью - РИА Новости, 10.03.2023
США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью
Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-09T23:50
2023-03-10T01:51
экономика
цены на нефть
россия
сша
министерство финансов сша
trafigura
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках установленного странами Запада ценового потолка, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, сотрудники министерства финансов США провели встречи с представителями трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Хотя Штаты не препятствовали торговле российской нефтью в соответствии с ценовым потолком, крупнейшие нефтетрейдеры боялись связываться с ней.Как заявил изданию один из участников встречи, США "активно призывали" возобновить торговлю российской нефтью.Как указывает издание, Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поставки нефти из России, боясь последствий прекращения поставок от одного из крупнейших экспортеров. Представитель Белого дома заявил газете, что их обнадеживает стабильность нефтяного рынка, несмотря на снижение доходов России.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, министерство финансов сша, trafigura, gunvor group
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Министерство финансов США, Trafigura, Gunvor Group
США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью

FT: Минфин США в частном порядке поощрил мировых трейдеров торговать российской нефтью

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти США в частном порядке призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, которая торгуется в рамках установленного странами Запада ценового потолка, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, сотрудники министерства финансов США провели встречи с представителями трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Хотя Штаты не препятствовали торговле российской нефтью в соответствии с ценовым потолком, крупнейшие нефтетрейдеры боялись связываться с ней.
Как заявил изданию один из участников встречи, США "активно призывали" возобновить торговлю российской нефтью.
Как указывает издание, Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поставки нефти из России, боясь последствий прекращения поставок от одного из крупнейших экспортеров. Представитель Белого дома заявил газете, что их обнадеживает стабильность нефтяного рынка, несмотря на снижение доходов России.
Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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7 марта, 12:43
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАМинистерство финансов СШАTrafiguraGunvor Group
 
 
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