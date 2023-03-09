https://ria.ru/20230309/nauka-1856408180.html

Российские ученые разработали умные системы теплообмена

Российские ученые разработали умные системы теплообмена - РИА Новости, 09.03.2023

Российские ученые разработали умные системы теплообмена

Ученые СКФУ обнаружили закономерности, которые могут быть использованы для создания интеллектуальных теплообменных систем. По их словам, с помощью магнитного... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:00

2023-03-09T09:00

2023-03-09T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

технологии

северо-кавказский федеральный университет

наука

ставрополь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856408701_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1901d8858ee39ee87593c5a3e42333b7.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ученые СКФУ обнаружили закономерности, которые могут быть использованы для создания интеллектуальных теплообменных систем. По их словам, с помощью магнитного поля можно влиять на микроструктуру композитного материала. Это приводит к изменению его способности проводить тепло. Результаты исследования опубликованы в Chemical Physics Letters.Композит – это многокомпонентный материал, изготовленный из двух или более компонентов с различными физическими и/или химическими свойствами, которые в сочетании приводят к появлению нового материала с характеристиками, отличными от характеристик отдельных компонентов и не являющимися результатом их простого сложения.Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) исследовали композит, в котором микрочастицы с высокой теплопроводностью распределены в среде с низкой способностью проводить тепло.По словам специалистов, при увеличении концентрации теплопроводящих частиц до определенного значения в материале образуется непрерывная траектория протекания тепла, то есть происходит эффект перколяции и резкая смена свойств материала, в данном случае теплопроводности.Как объяснили в университете, в физике и химии перколяцией называется явление протекания или непротекания субстанций через материалы. Наглядным примером процесса является приготовление фильтрованного кофе, когда вода протекает через молотые зерна.Для возникновения эффекта перколяции ученые СКФУ в своем исследовании меняли структуру композитов при помощи магнитного поля.Варьируя параметры магнитного поля, можно изменять теплопроводность среды, добавил он. Исследования показали, что наибольшее влияние магнитное поле оказывает при концентрации частиц графита выше порога перколяции.По словам ученых, найденные закономерности могут быть использованы для создания интеллектуальных теплообменных систем в устройствах, где нужно осуществлять отведение либо передачу тепла от одного объекта к другому (например, охлаждающая жидкость в радиаторах).В отличие от материала с фиксированными свойствами (например, вода) в интеллектуальных средах свойства можно модифицировать, пояснили специалисты. Чтобы изменить интенсивность теплоотведения, не нужно менять проводящий материал. Достаточно воздействовать магнитным полем, которое вызывает в нем структурные изменения. Это позволит управлять интенсивностью передачи тепла, рассказали ученые.Авторы продолжат изучать, как модификация структуры может влиять на изменение различных характеристик подобных композитных материалов.

https://ria.ru/20211206/samarskiy_universitet-1762041791.html

https://ria.ru/20210601/tpu-1734607381.html

ставрополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, северо-кавказский федеральный университет, наука, ставрополь, россия