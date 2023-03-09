https://ria.ru/20230309/most-1856736803.html
На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части - РИА Новости, 09.03.2023
На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
На железнодорожной части Крымского моста установили новый пролет: 200-тонную конструкцию с помощью двух барж привезли к месту монтажа и установили на высоте 27... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:08
2023-03-09T13:08
2023-03-09T15:19
экономика
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. На железнодорожной части Крымского моста установили новый пролет: 200-тонную конструкцию с помощью двух барж привезли к месту монтажа и установили на высоте 27 метров, сообщил в Telegram вице-премьер Марат Хуснуллин."Завершен монтаж первого из двух новых пролетных строений железнодорожной части Крымского моста", — говорится в записи в его канале.По словам вице-премьера, половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения уже выполнена.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части.
https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html
https://ria.ru/20230302/arest-1855400357.html
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РИА Новости
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экономика, республика крым, крымский мост
Экономика, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
Хуснуллин: на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости.
На железнодорожной части Крымского моста установили новый пролет: 200-тонную конструкцию с помощью двух барж привезли к месту монтажа и установили на высоте 27 метров, сообщил
в Telegram вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Завершен монтаж первого из двух новых пролетных строений железнодорожной части Крымского моста
", — говорится в записи в его канале.
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По словам вице-премьера, половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения уже выполнена.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке.
Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части.
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