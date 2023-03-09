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Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ - РИА Новости, 09.03.2023
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10:10 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/moskva-1856681923.html
Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ
Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ - РИА Новости, 09.03.2023
Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ
Пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Северном административном округе (САО), смогут дать столице более 28 тысяч... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:10
2023-03-09T10:10
экономика
дмитровский район
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Северном административном округе (САО), смогут дать столице более 28 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что сегодня в столице уже реализуются 25 проектов КРТ, пять из которых – в САО, где предполагается строительство более 1,2 миллиона квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости."Благодаря этому в Дмитровском районе будет создано более 13 тысяч рабочих мест, в Головинском – свыше 10 тысяч, в Тимирязевском – 3,5 тысячи, а в Войковском – более двух тысяч. Инвестиции в редевелопмент участков превысят 300 миллиардов рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, в Дмитровском районе инвесторы проводят комплексное развитие двух площадок бывшей промзоны "Коровино", в Головинском и Войковском – участков бывших промзон "Автомоторная" и "Братцево". В Тимирязевском районе реорганизуют неэффективно используемую территорию. Общая площадь редевелопмента составляет почти 140 гектаров.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
https://realty.ria.ru/20230309/tsaritsyno-1856677788.html
https://ria.ru/20230307/reorganizatsiya-1856279006.html
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экономика, дмитровский район, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Дмитровский район, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Северном административном округе (САО), смогут дать столице более 28 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что сегодня в столице уже реализуются 25 проектов КРТ, пять из которых – в САО, где предполагается строительство более 1,2 миллиона квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости.
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"Благодаря этому в Дмитровском районе будет создано более 13 тысяч рабочих мест, в Головинском – свыше 10 тысяч, в Тимирязевском – 3,5 тысячи, а в Войковском – более двух тысяч. Инвестиции в редевелопмент участков превысят 300 миллиардов рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Так, в Дмитровском районе инвесторы проводят комплексное развитие двух площадок бывшей промзоны "Коровино", в Головинском и Войковском – участков бывших промзон "Автомоторная" и "Братцево". В Тимирязевском районе реорганизуют неэффективно используемую территорию. Общая площадь редевелопмента составляет почти 140 гектаров.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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