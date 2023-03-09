https://ria.ru/20230309/moskva-1856681923.html

Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ

Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ - РИА Новости, 09.03.2023

Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ

Пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Северном административном округе (САО), смогут дать столице более 28 тысяч... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:10

2023-03-09T10:10

2023-03-09T10:10

экономика

дмитровский район

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Северном административном округе (САО), смогут дать столице более 28 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что сегодня в столице уже реализуются 25 проектов КРТ, пять из которых – в САО, где предполагается строительство более 1,2 миллиона квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости."Благодаря этому в Дмитровском районе будет создано более 13 тысяч рабочих мест, в Головинском – свыше 10 тысяч, в Тимирязевском – 3,5 тысячи, а в Войковском – более двух тысяч. Инвестиции в редевелопмент участков превысят 300 миллиардов рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, в Дмитровском районе инвесторы проводят комплексное развитие двух площадок бывшей промзоны "Коровино", в Головинском и Войковском – участков бывших промзон "Автомоторная" и "Братцево". В Тимирязевском районе реорганизуют неэффективно используемую территорию. Общая площадь редевелопмента составляет почти 140 гектаров.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

https://realty.ria.ru/20230309/tsaritsyno-1856677788.html

https://ria.ru/20230307/reorganizatsiya-1856279006.html

дмитровский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитровский район, владимир ефимов (правительство москвы) , москва