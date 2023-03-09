Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 09.03.2023 (обновлено: 17:57 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/moroz-1856834102.html
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде - РИА Новости, 09.03.2023
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде
Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:46
2023-03-09T17:57
общество
москва
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822775091_0:179:3140:1945_1920x0_80_0_0_8ee8b0a141351a05ea5a745c3f4945cc.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении будет очень сложным. В период с пятницы до середины субботы, благодаря скандинавскому антициклону, появится "окно погоды": обойдется без осадков, из-за туч выглянет солнце, но усилится холод."Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 1 - минус 6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы – в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 - минус 20", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в дневные часы субботы, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится, и начнется небольшой снег, который поздним вечером местами станет переходить в ледяной дождь.
https://ria.ru/20230309/sneg-1856683549.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822775091_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_b3eef03eceedb901b03222a6fdf9a7b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде

Синоптик предупредил москвичей о морозах до минус 20 в ночь на субботу и ледяном дожде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Морозы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении будет очень сложным. В период с пятницы до середины субботы, благодаря скандинавскому антициклону, появится "окно погоды": обойдется без осадков, из-за туч выглянет солнце, но усилится холод.
"Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 1 - минус 6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы – в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 - минус 20", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что в дневные часы субботы, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится, и начнется небольшой снег, который поздним вечером местами станет переходить в ледяной дождь.
Занесенные снегом автомобили. - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона
Вчера, 10:17
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Московская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала