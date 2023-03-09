https://ria.ru/20230309/moroz-1856834102.html

Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде

Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде - РИА Новости, 09.03.2023

Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде

Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:46

2023-03-09T17:46

2023-03-09T17:57

общество

москва

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении будет очень сложным. В период с пятницы до середины субботы, благодаря скандинавскому антициклону, появится "окно погоды": обойдется без осадков, из-за туч выглянет солнце, но усилится холод."Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 1 - минус 6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы – в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 - минус 20", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в дневные часы субботы, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится, и начнется небольшой снег, который поздним вечером местами станет переходить в ледяной дождь.

https://ria.ru/20230309/sneg-1856683549.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье), евгений тишковец