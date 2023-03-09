https://ria.ru/20230309/moroz-1856834102.html
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде - РИА Новости, 09.03.2023
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде
Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:46
2023-03-09T17:46
2023-03-09T17:57
общество
москва
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Январские морозы придут в Москву в ночь на субботу - в столичном регионе будет до минус 20, а поздним вечером субботы местами пройдет ледяной дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении будет очень сложным. В период с пятницы до середины субботы, благодаря скандинавскому антициклону, появится "окно погоды": обойдется без осадков, из-за туч выглянет солнце, но усилится холод."Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 1 - минус 6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы – в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 - минус 20", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в дневные часы субботы, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится, и начнется небольшой снег, который поздним вечером местами станет переходить в ледяной дождь.
https://ria.ru/20230309/sneg-1856683549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о морозах до минус 20 и ледяном дожде
Синоптик предупредил москвичей о морозах до минус 20 в ночь на субботу и ледяном дожде