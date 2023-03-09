https://ria.ru/20230309/moldaviya-1856720749.html

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе - РИА Новости, 09.03.2023

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами из Черного моря. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:29

2023-03-09T12:29

2023-03-09T12:38

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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами из Черного моря. Как сообщили в ведомстве, ранее ряд местных Telegram-каналов писали, что в четверг утром воздушное пространство Молдавии якобы пересекли не менее трех российских ракет. "Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря, во время утренних обстрелов украинских городов", - говорится в комментарии министерства порталу Deschide.md. В минобороны отметили, что вместе с другими ответственными структурами отслеживают ситуацию в регионе и воздушном пространстве республики, чтобы избежать каких-либо рисков для граждан Молдавии. В ведомстве просят граждан получать информацию из надежных источников. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230217/raketa-1852701407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия