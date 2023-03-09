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Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе - РИА Новости, 09.03.2023
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12:29 09.03.2023 (обновлено: 12:38 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/moldaviya-1856720749.html
Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе
Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе - РИА Новости, 09.03.2023
Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами из Черного моря. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:29
2023-03-09T12:38
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами из Черного моря. Как сообщили в ведомстве, ранее ряд местных Telegram-каналов писали, что в четверг утром воздушное пространство Молдавии якобы пересекли не менее трех российских ракет. "Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря, во время утренних обстрелов украинских городов", - говорится в комментарии министерства порталу Deschide.md. В минобороны отметили, что вместе с другими ответственными структурами отслеживают ситуацию в регионе и воздушном пространстве республики, чтобы избежать каких-либо рисков для граждан Молдавии. В ведомстве просят граждан получать информацию из надежных источников. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230217/raketa-1852701407.html
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе

Минобороны Молдавии опровергло сообщения, что российские ракеты нарушили воздушные границы

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами из Черного моря.
Как сообщили в ведомстве, ранее ряд местных Telegram-каналов писали, что в четверг утром воздушное пространство Молдавии якобы пересекли не менее трех российских ракет.
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"Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря, во время утренних обстрелов украинских городов", - говорится в комментарии министерства порталу Deschide.md. В минобороны отметили, что вместе с другими ответственными структурами отслеживают ситуацию в регионе и воздушном пространстве республики, чтобы избежать каких-либо рисков для граждан Молдавии.
В ведомстве просят граждан получать информацию из надежных источников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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