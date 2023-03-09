https://ria.ru/20230309/moldaviya-1856708836.html

Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка

Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка - РИА Новости, 09.03.2023

Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка

Молдавская оппозиционная партия "Шор" зарегистрирует в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума, чтобы определиться с названием... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:54

2023-03-09T11:54

2023-03-09T11:54

в мире

молдавия

илан шор

румыния

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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" зарегистрирует в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума, чтобы определиться с названием государственного языка, заявил лидер политформирования Илан Шор. Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. Согласно новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума относительно названия государственного языка в Республике Молдова. Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа еще имеет для них значение", – написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, решения, принятые по результатам республиканского референдума, обладают высшей юридической силой. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

https://ria.ru/20230111/yazyk-1844221052.html

молдавия

румыния

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, румыния