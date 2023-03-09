Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/moldaviya-1856708836.html
Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка
Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка - РИА Новости, 09.03.2023
Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка
Молдавская оппозиционная партия "Шор" зарегистрирует в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума, чтобы определиться с названием... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:54
2023-03-09T11:54
в мире
молдавия
илан шор
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" зарегистрирует в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума, чтобы определиться с названием государственного языка, заявил лидер политформирования Илан Шор. Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. Согласно новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума относительно названия государственного языка в Республике Молдова. Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа еще имеет для них значение", – написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, решения, принятые по результатам республиканского референдума, обладают высшей юридической силой. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
https://ria.ru/20230111/yazyk-1844221052.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, румыния
В мире, Молдавия, Илан Шор, Румыния
Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка

Молдавская партия "Шор" предложила провести референдум по названию государственного языка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" зарегистрирует в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума, чтобы определиться с названием государственного языка, заявил лидер политформирования Илан Шор.
Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. Согласно новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка
6 марта, 08:00
"Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума относительно названия государственного языка в Республике Молдова. Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа еще имеет для них значение", – написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, решения, принятые по результатам республиканского референдума, обладают высшей юридической силой.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует
11 января, 18:30
 
В миреМолдавияИлан ШорРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала