Молдавская оппозиция предложила референдум по названию госязыка
Молдавская партия "Шор" предложила провести референдум по названию государственного языка
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" зарегистрирует в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума, чтобы определиться с названием государственного языка, заявил лидер политформирования Илан Шор.
Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. Согласно новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
"Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума относительно названия государственного языка в Республике Молдова. Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа еще имеет для них значение", – написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, решения, принятые по результатам республиканского референдума, обладают высшей юридической силой.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.