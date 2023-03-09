https://ria.ru/20230309/mid-1856796036.html

Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине

Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине - РИА Новости, 09.03.2023

Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине

Варшава строительством военного центра на Украине хочет развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности своей "группировки", заявила в четверг... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:57

2023-03-09T15:57

2023-03-09T16:22

в мире

россия

украина

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Варшава строительством военного центра на Украине хочет развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности своей "группировки", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как "Польский добровольческий легион", который будет располагаться на базе центра (на Украине - ред.)...", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230309/zapad-1856798661.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова