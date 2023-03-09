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Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
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15:57 09.03.2023 (обновлено: 16:22 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/mid-1856796036.html
Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине
Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине
Варшава строительством военного центра на Украине хочет развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности своей "группировки", заявила в четверг... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:57
2023-03-09T16:22
в мире
россия
украина
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Варшава строительством военного центра на Украине хочет развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности своей "группировки", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как "Польский добровольческий легион", который будет располагаться на базе центра (на Украине - ред.)...", - сказала она в ходе брифинга.
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в мире, россия, украина, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Украина, Польша, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Захарова: Польша хочет увеличить численность своей "группировки" на Украине

Захарова заявила о намерении Польши увеличить численность своей "группировки" на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Варшава строительством военного центра на Украине хочет развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности своей "группировки", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как "Польский добровольческий легион", который будет располагаться на базе центра (на Украине - ред.)...", - сказала она в ходе брифинга.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В МИД рассказали, как Запад отправляет наемников на Украину
Вчера, 16:06
 
В миреРоссияУкраинаПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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