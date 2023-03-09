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Производитель шин Michelin ведет переговоры о передаче бизнеса в России

Производитель шин Michelin ведет переговоры о передаче бизнеса в России - РИА Новости, 09.03.2023

Производитель шин Michelin ведет переговоры о передаче бизнеса в России

Французский производитель автомобильных шин Michelin заявил, что ведет переговоры о продаже бизнеса в России местному покупателю, сообщило агентство Рейтер со... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T20:23

2023-03-09T20:23

2023-03-09T20:23

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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Французский производитель автомобильных шин Michelin заявил, что ведет переговоры о продаже бизнеса в России местному покупателю, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании. Он не уточнил, что именно за лицо или компания станут новым владельцем бизнеса, но отметил, что компания надеется завершить сделку "в ближайшее время". В марте Michelin заявил, что приостанавливает экспорт в РФ и производственную деятельность в стране из-за ситуации на Украине. В июле 2022 года, как сообщалось в финансовой отчетности компании, Michelin оценил потери от приостановки деятельности в России в 202 миллиона евро. Чистая прибыль компании в первом полугодии упала на 18,3% в годовом выражении, до 843 миллионов евро, включая списание "в 202 миллиона евро, связанное с приостановкой деятельности в России". Michelin - французский производитель шин. Штаб-квартира находится в Клермон-Ферране. Присутствует в 177 странах мира и владеет 68 заводами. Штат компании составляет 124,76 тысячи человек.

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экономика, россия, франция, в мире