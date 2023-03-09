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В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы - РИА Новости, 09.03.2023
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17:00 09.03.2023 (обновлено: 18:31 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/metropoliten-1856818787.html
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы - РИА Новости, 09.03.2023
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы
На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:00
2023-03-09T18:31
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент транспорта в Telegram."По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", — говорится публикации.Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшим оказался 15-летний подросток, ему ничего не угрожает.На рельсы парня толкнул мужчина 1961 года рождения. По данным источника РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Задержать подозреваемого помогли стоявшие на платформе пассажиры, они передали его полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы

В Москве мужчина столкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро "Киевская"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент транспорта в Telegram.
"По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", — говорится публикации.
Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшим оказался 15-летний подросток, ему ничего не угрожает.
На рельсы парня толкнул мужчина 1961 года рождения. По данным источника РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Задержать подозреваемого помогли стоявшие на платформе пассажиры, они передали его полицейским.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Московское метро - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро
2 марта, 19:19
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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