https://ria.ru/20230309/metropoliten-1856818787.html

В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы

В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы - РИА Новости, 09.03.2023

В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы

На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:00

2023-03-09T17:00

2023-03-09T18:31

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент транспорта в Telegram."По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", — говорится публикации.Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшим оказался 15-летний подросток, ему ничего не угрожает.На рельсы парня толкнул мужчина 1961 года рождения. По данным источника РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Задержать подозреваемого помогли стоявшие на платформе пассажиры, они передали его полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-03-09T17:00 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы