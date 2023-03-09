https://ria.ru/20230309/metropoliten-1856818787.html
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы - РИА Новости, 09.03.2023
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы
На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:00
2023-03-09T17:00
2023-03-09T18:31
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент транспорта в Telegram."По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", — говорится публикации.Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшим оказался 15-летний подросток, ему ничего не угрожает.На рельсы парня толкнул мужчина 1961 года рождения. По данным источника РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Задержать подозреваемого помогли стоявшие на платформе пассажиры, они передали его полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856821488_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_f313582b282d5ef443f505734e450eab.png
Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
2023-03-09T17:00
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на станции метро "Киевская" человека толкнули на рельсы
В Москве мужчина столкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро "Киевская"
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
На станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро на рельсы перед приближающимся поездом столкнули молодого человека, сообщил городской департамент транспорта в Telegram
.
"По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", — говорится публикации.
Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшим оказался 15-летний подросток, ему ничего не угрожает.
На рельсы парня толкнул мужчина 1961 года рождения. По данным источника РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Задержать подозреваемого помогли стоявшие на платформе пассажиры, они передали его полицейским.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро