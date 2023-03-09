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Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном - РИА Новости, 09.03.2023
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21:51 09.03.2023 (обновлено: 22:03 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/metro-1856879200.html
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном - РИА Новости, 09.03.2023
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном
Мужчина, предположительно, толкнувший подростка под поезд в метро в Москве, сознался в содеянном и раскаялся, он также заявил, что конфликтов между ними не... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:51
2023-03-09T22:03
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, предположительно, толкнувший подростка под поезд в метро в Москве, сознался в содеянном и раскаялся, он также заявил, что конфликтов между ними не было.Видео с показаниями задержанного опубликовано на сайте "МВД Медиа".Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре."Мальчика толкнул на рельсы", – признался мужчина.Он затруднился ответить на вопрос о том, с какой целью толкнул подростка. "Сам не понимаю... конфликтной ситуации не было", – добавил он. Более того, задержанный отметил, что толкнул мальчика осознано и понимал, что тот может погибнуть."Раскаиваюсь", – закончил мужчина.Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.В столичном главке СК в свою очередь сообщили агентству, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
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происшествия, москва, видео, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, предположительно, толкнувший подростка под поезд в метро в Москве, сознался в содеянном и раскаялся, он также заявил, что конфликтов между ними не было.
2023-03-09T21:51
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Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном и раскаялся

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанция московского метро "Киевская"
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станция московского метро "Киевская". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, предположительно, толкнувший подростка под поезд в метро в Москве, сознался в содеянном и раскаялся, он также заявил, что конфликтов между ними не было.
Видео с показаниями задержанного опубликовано на сайте "МВД Медиа".
Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
"Мальчика толкнул на рельсы", – признался мужчина.
Он затруднился ответить на вопрос о том, с какой целью толкнул подростка. "Сам не понимаю... конфликтной ситуации не было", – добавил он. Более того, задержанный отметил, что толкнул мальчика осознано и понимал, что тот может погибнуть.
"Раскаиваюсь", – закончил мужчина.
Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В столичном главке СК в свою очередь сообщили агентству, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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