https://ria.ru/20230309/metro-1856879200.html

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном - РИА Новости, 09.03.2023

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном

Мужчина, предположительно, толкнувший подростка под поезд в метро в Москве, сознался в содеянном и раскаялся, он также заявил, что конфликтов между ними не... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:51

2023-03-09T21:51

2023-03-09T22:03

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, предположительно, толкнувший подростка под поезд в метро в Москве, сознался в содеянном и раскаялся, он также заявил, что конфликтов между ними не было.Видео с показаниями задержанного опубликовано на сайте "МВД Медиа".Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре."Мальчика толкнул на рельсы", – признался мужчина.Он затруднился ответить на вопрос о том, с какой целью толкнул подростка. "Сам не понимаю... конфликтной ситуации не было", – добавил он. Более того, задержанный отметил, что толкнул мальчика осознано и понимал, что тот может погибнуть."Раскаиваюсь", – закончил мужчина.Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.В столичном главке СК в свою очередь сообщили агентству, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-03-09T21:51 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, видео, россия, следственный комитет россии (ск рф)