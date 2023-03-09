https://ria.ru/20230309/metro-1856829930.html
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД - РИА Новости, 09.03.2023
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:33
2023-03-09T17:33
2023-03-09T17:34
происшествия
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с каким именно диагнозом.Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.Мужчину, толкнувшего его под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года.
https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Мужчина, толкнувший подростка на рельсы в столичном метро, стоит на учете в психдиспансере
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с каким именно диагнозом.
Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину, толкнувшего его под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года.
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