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Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД - РИА Новости, 09.03.2023
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17:33 09.03.2023 (обновлено: 17:34 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/metro-1856829930.html
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД - РИА Новости, 09.03.2023
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:33
2023-03-09T17:34
происшествия
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с каким именно диагнозом.Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.Мужчину, толкнувшего его под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года.
https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html
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происшествия
Происшествия
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД

Мужчина, толкнувший подростка на рельсы в столичном метро, стоит на учете в психдиспансере

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанция московского метро "Киевская"
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станция московского метро "Киевская". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с каким именно диагнозом.
Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину, толкнувшего его под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро
2 марта, 19:19
 
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