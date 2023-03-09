https://ria.ru/20230309/metro-1856829930.html

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД - РИА Новости, 09.03.2023

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД

Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:33

2023-03-09T17:33

2023-03-09T17:34

происшествия

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, толкнувший под поезд подростка на станции метро "Киевская" в Москве, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с каким именно диагнозом.Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.Мужчину, толкнувшего его под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года.

https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия