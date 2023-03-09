https://ria.ru/20230309/metro-1856823331.html

Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком

Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком - РИА Новости, 09.03.2023

Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком

Пассажир московского метро, которого столкнули под приближающийся поезд, оказался 15-летним подростком, сейчас с ним все в порядке, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:13

2023-03-09T17:13

2023-03-09T17:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пассажир московского метро, которого столкнули под приближающийся поезд, оказался 15-летним подростком, сейчас с ним все в порядке, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что пассажир остался жив после падения на рельсы на станции "Киевская" Кольцевой линии – по предварительной информации, его толкнули."На станции метро Киевская мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. Пятнадцатилетний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230227/vozgoranie-1854716619.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-03-09T17:13 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия