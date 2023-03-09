https://ria.ru/20230309/metro-1856823331.html
Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком
Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком - РИА Новости, 09.03.2023
Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком
Пассажир московского метро, которого столкнули под приближающийся поезд, оказался 15-летним подростком, сейчас с ним все в порядке, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:13
2023-03-09T17:13
2023-03-09T17:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пассажир московского метро, которого столкнули под приближающийся поезд, оказался 15-летним подростком, сейчас с ним все в порядке, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что пассажир остался жив после падения на рельсы на станции "Киевская" Кольцевой линии – по предварительной информации, его толкнули."На станции метро Киевская мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. Пятнадцатилетний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230227/vozgoranie-1854716619.html
москва
РИА Новости
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
2023-03-09T17:13
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался подростком
Пассажир метро в Москве, которого столкнули на рельсы, оказался 15-летним подростком