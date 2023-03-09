https://ria.ru/20230309/marinka-1856784040.html

ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин

ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2023

ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин

На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:15

2023-03-09T15:15

2023-03-09T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

марьинка (донецкая область)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Марьинское направление: продолжаются ожесточенные бои. Противник продолжает перебрасывать резервы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Стабильно тяжелой остается ситуация и на угледарском направлении, добавил он. Пушилин также подчеркнул важность боевых действий на первомайском направлении, чтобы "перерезать" все логистические линии противника. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230309/dnr-1856752422.html

донецкая народная республика

донецк

марьинка (донецкая область)

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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