https://ria.ru/20230309/marinka-1856784040.html
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин
На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:15
2023-03-09T15:15
2023-03-09T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Марьинское направление: продолжаются ожесточенные бои. Противник продолжает перебрасывать резервы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Стабильно тяжелой остается ситуация и на угледарском направлении, добавил он. Пушилин также подчеркнул важность боевых действий на первомайском направлении, чтобы "перерезать" все логистические линии противника. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230309/dnr-1856752422.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что украинские войска перебрасывают все новые резервы в район Марьинки