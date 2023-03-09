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ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/marinka-1856784040.html
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин
На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:15
2023-03-09T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Марьинское направление: продолжаются ожесточенные бои. Противник продолжает перебрасывать резервы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Стабильно тяжелой остается ситуация и на угледарском направлении, добавил он. Пушилин также подчеркнул важность боевых действий на первомайском направлении, чтобы "перерезать" все логистические линии противника. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230309/dnr-1856752422.html
донецкая народная республика
донецк
марьинка (донецкая область)
украина
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безопасность, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, марьинка (донецкая область), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Марьинка (Донецкая область), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ бросают все новые резервы на Марьинское направление, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что украинские войска перебрасывают все новые резервы в район Марьинки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На марьинском направлении в ДНР продолжаются ожесточенные бои, украинские войска перебрасывают все новые резервы, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Марьинское направление: продолжаются ожесточенные бои. Противник продолжает перебрасывать резервы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Стабильно тяжелой остается ситуация и на угледарском направлении, добавил он. Пушилин также подчеркнул важность боевых действий на первомайском направлении, чтобы "перерезать" все логистические линии противника.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
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Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинМарьинка (Донецкая область)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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