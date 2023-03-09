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Мать попавшей под обстрел ВСУ девочки рассказала детали случившегося

Мать попавшей под обстрел ВСУ девочки рассказала детали случившегося - РИА Новости, 09.03.2023

Мать попавшей под обстрел ВСУ девочки рассказала детали случившегося

Валентина Григоренко, мать девочки Златы, которая находилась в попавшей под обстрел украинских боевиков в брянских Любечанах машине, рассказала РИА Новости, что РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:07

2023-03-09T07:07

2023-03-09T07:43

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

климовский район

россия

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НОВОЗЫБКОВ (Брянская область), 9 мар - РИА Новости. Валентина Григоренко, мать девочки Златы, которая находилась в попавшей под обстрел украинских боевиков в брянских Любечанах машине, рассказала РИА Новости, что детям, после того как они выбрались из автомобиля, пришлось бежать по дороге и ловить попутку, причем первая не остановилась. "В результате, вот как рассказывают дети, они бежали. Кто-то не остановился... Злата рассказывает, что ехала машина по направлению в Любечане, на том отрезке, на котором они бежали. Федя остановил машину, он молодец, он сообразил, объяснил, наверное, что-то рассказал, что они забрали детей", - рассказала женщина.По ее словам, не с первого раза, но остановился легковой автомобиль, развернулся и довез детей до Нового Ропска. Женщина отметила, что хотела бы найти этого водителя и поблагодарить. "Он герой, он не проехал, как сделал это другой человек. Он посадил детей и вернулся", - подчеркнула Григоренко. Ее дочь Злата, рассказала она, сидела на заднем сиденье за водителем - погибшим Леонидом Головановым. Женщина уверена: именно он спас ее дочь. "Ребенок действительно жив, благодаря нашему спасителю, дяде Лёне, потому что он их закрыл, если можно так сказать. Злата была на заднем сиденье сразу же за ним. То есть когда машину расстреляли, он закрыл, можно так сказать, своим телом. Он принял удар на себя. Благодаря Феде, который героически просто вывез их оттуда. Как они бежали… Я не представляю, как они бежали. Не каждый взрослый сможет пройти это расстояние, просто бежать в неизвестность", - рассказала Григоренко. По словам женщины, ее дочь видела, как был ранен Леонид Голованов. "Это произошло настолько быстро. Злата видела, как он опустил голову на стекло и потекла кровь. Больше ничего. Знаете, что Злата спросила вчера ночью: "Мама, а дядю Леню не вылечили?". Она просто вот слышит: Федя там в больнице, его лечат, а задала вот такой вопрос. Я говорю: "Нет", - вспоминает женщина. В четверг на минувшей неделе с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230307/terakt-1856290407.html

https://ria.ru/20230306/pogibshiy-1856239906.html

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климовский район

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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, климовский район, россия