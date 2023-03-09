https://ria.ru/20230309/lnr-1856658970.html
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:03
2023-03-09T06:03
2023-03-09T08:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 мар – РИА Новости. Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Козырь".Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских военных."По разведданным, в лесополосе напротив было обнаружено до пяти человек противника. Принято решение отработать с АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.). Отработали одной "улиткой" (магазином - ред.), профиналили это все расчетом "Корда" (крупнокалиберный пулемет – ред.). Задача выполнена, противник отступил", – сказал собеседник агентства.По его словам, открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз. "Противник передвигается малыми группами от двух до десяти человек, в непосредственной близости наблюдаем их наблюдательные посты, несколько наблюдательных постов было уничтожено", – отметил военный.
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/desantniki-1856664814.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856668494_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f18f90969b4b419fb51617cb29392e31.jpg
Российские десантники о сорванном рейде украинских военных в ЛНР
Российские десантники сорвали рейд группы украинских военных в ЛНР
2023-03-09T06:03
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PT2M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники нанесли поражение группе ВСУ, передвигавшейся вблизи их позиций
ЛУГАНСК, 9 мар – РИА Новости. Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Козырь".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских военных.
Российские десантники уничтожили в ЛНР несколько наблюдательных постов ВСУ
"По разведданным, в лесополосе напротив было обнаружено до пяти человек противника. Принято решение отработать с АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.). Отработали одной "улиткой" (магазином - ред.), профиналили это все расчетом "Корда" (крупнокалиберный пулемет – ред.). Задача выполнена, противник отступил", – сказал собеседник агентства.
По его словам, открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз.
"Противник передвигается малыми группами от двух до десяти человек, в непосредственной близости наблюдаем их наблюдательные посты, несколько наблюдательных постов было уничтожено", – отметил военный.
Российские силы начали занимать окраины Красногоровки