https://ria.ru/20230309/lnr-1856658970.html

Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР

Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023

Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР

Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T06:03

2023-03-09T06:03

2023-03-09T08:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 мар – РИА Новости. Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Козырь".Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских военных."По разведданным, в лесополосе напротив было обнаружено до пяти человек противника. Принято решение отработать с АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.). Отработали одной "улиткой" (магазином - ред.), профиналили это все расчетом "Корда" (крупнокалиберный пулемет – ред.). Задача выполнена, противник отступил", – сказал собеседник агентства.По его словам, открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз. "Противник передвигается малыми группами от двух до десяти человек, в непосредственной близости наблюдаем их наблюдательные посты, несколько наблюдательных постов было уничтожено", – отметил военный.

https://radiosputnik.ria.ru/20230309/desantniki-1856664814.html

https://ria.ru/20230309/krasnogorovka-1856655094.html

луганская народная республика

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Российские десантники о сорванном рейде украинских военных в ЛНР Российские десантники сорвали рейд группы украинских военных в ЛНР 2023-03-09T06:03 true PT2M29S

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луганская народная республика