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Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 09.03.2023 (обновлено: 08:57 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/lnr-1856658970.html
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:03
2023-03-09T08:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 мар – РИА Новости. Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Козырь".Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских военных."По разведданным, в лесополосе напротив было обнаружено до пяти человек противника. Принято решение отработать с АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.). Отработали одной "улиткой" (магазином - ред.), профиналили это все расчетом "Корда" (крупнокалиберный пулемет – ред.). Задача выполнена, противник отступил", – сказал собеседник агентства.По его словам, открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз. "Противник передвигается малыми группами от двух до десяти человек, в непосредственной близости наблюдаем их наблюдательные посты, несколько наблюдательных постов было уничтожено", – отметил военный.
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/desantniki-1856664814.html
https://ria.ru/20230309/krasnogorovka-1856655094.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские десантники о сорванном рейде украинских военных в ЛНР
Российские десантники сорвали рейд группы украинских военных в ЛНР
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР

Российские десантники нанесли поражение группе ВСУ, передвигавшейся вблизи их позиций

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мар – РИА Новости. Российские десантники в Луганской Народной Республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Козырь".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских военных.
Военнослужащий ВДВ ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Российские десантники уничтожили в ЛНР несколько наблюдательных постов ВСУ
08:01
"По разведданным, в лесополосе напротив было обнаружено до пяти человек противника. Принято решение отработать с АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.). Отработали одной "улиткой" (магазином - ред.), профиналили это все расчетом "Корда" (крупнокалиберный пулемет – ред.). Задача выполнена, противник отступил", – сказал собеседник агентства.
По его словам, открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз.
"Противник передвигается малыми группами от двух до десяти человек, в непосредственной близости наблюдаем их наблюдательные посты, несколько наблюдательных постов было уничтожено", – отметил военный.
Использование системы Град и Солнцепек по окраинам Красногоровки - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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