https://ria.ru/20230309/leopard-1856722728.html

Польша передала Украине новую партию из десяти Leopard

Польша передала Украине новую партию из десяти Leopard - РИА Новости, 09.03.2023

Польша передала Украине новую партию из десяти Leopard

Польша передала Украине очередные 10 танков Leopard, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:36

2023-03-09T12:36

2023-03-09T14:22

специальная военная операция на украине

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нато

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польша передала Украине очередные 10 танков Leopard, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине", - сказал Блащак.Ранее Польша уже передала Украине 4 танка Leopard.Польский министр также сообщил, что скоро свои танки в рамках международной коалиции передадут другие страны НАТО."Польская часть уже передана, а в случае с нашими союзниками, они будут переданы Украине в очень скором времени", - заявил он.Блащак уточнил, что кроме польских 14 танков, также будут переданы восемь танков из Канады, восемь из Норвегии и шесть из Испании. "Возможно, Мадрид передаст еще четыре единицы. Безусловно, мы имеем дело с батальоном тяжелых танков, которые в очень скором времени будут переданы Украине".Таким образом, на Украину за последнее время прибыло 14 танков Leopard и 250 танков Т-72 из Польши, 20 бронированных машин БМП-1 – из Греции. Минобороны Чехии поставило 38 танков, 55 БМП, 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц и множество другой военной техники. Париж направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2.Как сообщала в феврале пресс-служба СВР, с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из них была уничтожена российскими войсками.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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