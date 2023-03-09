https://ria.ru/20230309/laros-2023-1856658633.html

В Приморье обсудили детали российско-лаосских военных учений "Ларос-2023"

В Приморье обсудили детали российско-лаосских военных учений "Ларос-2023" - РИА Новости, 09.03.2023

В Приморье обсудили детали российско-лаосских военных учений "Ларос-2023"

Конференция военных из России и Лаоса завершилась в Приморском крае, участники согласовали детали совместных учений "Ларос-2023", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T05:51

2023-03-09T05:51

2023-03-09T05:54

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россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Конференция военных из России и Лаоса завершилась в Приморском крае, участники согласовали детали совместных учений "Ларос-2023", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Ранее в пресс-службе рассказали о старте первой планирующей конференции, посвященной учениям "Ларос-2023". Тогда сообщалось, что учения будут направлены на развитие военно-технического сотрудничества стран и посвящены борьбе с международным терроризмом. "В Приморье завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2023", - говорится в сообщении. На конференции стороны "согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений". Гости из Лаоса также заглянули в военно-исторический музей и Уссурийское суворовское военное училище, добавили в пресс-службе. Учения "Ларос-2022" прошли на лаосской территории в ноябре-декабре.

https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html

https://ria.ru/20230207/laos-1850188243.html

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лаос, россия, приморский край, безопасность