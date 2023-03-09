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Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/kursk-1856848361.html
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков - РИА Новости, 09.03.2023
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними -... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:35
2023-03-09T18:35
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджанский район
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними - постановочным, напомнив, что граница находится под охраной российских пограничников и военных. "Внимание: фейк! В проукраинских телеграм-каналах сегодня распространяется постановочное видео о ДРГ, якобы дошедшей до села Плёхово в приграничном Суджанском районе Курской области. Это - информационный вброс в попытке вызвать панику", - сообщается в телеграм-канале администрации региона. Власти подчеркивают, что граница - под охраной российских пограничников и военных, а каких-либо попыток ее пересечения не было. "Подделка (видео - ред.) видна даже по (дорожному - ред.) знаку: буква "Ё" в названии населенного пункта в оригинале написана без точек сверху. Кроме этого, в районе села снег уже сошел, в то время как на видео он еще лежит", - сообщают власти.
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курская область
суджанский район
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безопасность, курская область, суджанский район, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджанский район, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков

Курские власти назвали видео о якобы проникновении украинских боевиков постановочным

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними - постановочным, напомнив, что граница находится под охраной российских пограничников и военных.
"Внимание: фейк! В проукраинских телеграм-каналах сегодня распространяется постановочное видео о ДРГ, якобы дошедшей до села Плёхово в приграничном Суджанском районе Курской области. Это - информационный вброс в попытке вызвать панику", - сообщается в телеграм-канале администрации региона.
Власти подчеркивают, что граница - под охраной российских пограничников и военных, а каких-либо попыток ее пересечения не было.
"Подделка (видео - ред.) видна даже по (дорожному - ред.) знаку: буква "Ё" в названии населенного пункта в оригинале написана без точек сверху. Кроме этого, в районе села снег уже сошел, в то время как на видео он еще лежит", - сообщают власти.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСуджанский районРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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