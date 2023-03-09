https://ria.ru/20230309/kursk-1856848361.html
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков - РИА Новости, 09.03.2023
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними -... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:35
2023-03-09T18:35
2023-03-09T18:35
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджанский район
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними - постановочным, напомнив, что граница находится под охраной российских пограничников и военных. "Внимание: фейк! В проукраинских телеграм-каналах сегодня распространяется постановочное видео о ДРГ, якобы дошедшей до села Плёхово в приграничном Суджанском районе Курской области. Это - информационный вброс в попытке вызвать панику", - сообщается в телеграм-канале администрации региона. Власти подчеркивают, что граница - под охраной российских пограничников и военных, а каких-либо попыток ее пересечения не было. "Подделка (видео - ред.) видна даже по (дорожному - ред.) знаку: буква "Ё" в названии населенного пункта в оригинале написана без точек сверху. Кроме этого, в районе села снег уже сошел, в то время как на видео он еще лежит", - сообщают власти.
https://ria.ru/20230301/eysk-1855087102.html
курская область
суджанский район
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, суджанский район, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджанский район, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
Курские власти назвали видео о якобы проникновении украинских боевиков постановочным