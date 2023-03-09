https://ria.ru/20230309/kursk-1856848361.html

Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков

Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков - РИА Новости, 09.03.2023

Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков

Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними -... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:35

2023-03-09T18:35

2023-03-09T18:35

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

суджанский район

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Правительство Курской области назвало фейком распространяемую в соцсетях информацию о якобы проникновении в регион украинских диверсантов, а видео с ними - постановочным, напомнив, что граница находится под охраной российских пограничников и военных. "Внимание: фейк! В проукраинских телеграм-каналах сегодня распространяется постановочное видео о ДРГ, якобы дошедшей до села Плёхово в приграничном Суджанском районе Курской области. Это - информационный вброс в попытке вызвать панику", - сообщается в телеграм-канале администрации региона. Власти подчеркивают, что граница - под охраной российских пограничников и военных, а каких-либо попыток ее пересечения не было. "Подделка (видео - ред.) видна даже по (дорожному - ред.) знаку: буква "Ё" в названии населенного пункта в оригинале написана без точек сверху. Кроме этого, в районе села снег уже сошел, в то время как на видео он еще лежит", - сообщают власти.

https://ria.ru/20230301/eysk-1855087102.html

курская область

суджанский район

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, курская область, суджанский район, россия, украина, ситуация в днр и лнр