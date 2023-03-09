https://ria.ru/20230309/kosovo-1856852775.html

Боррель назначил новую встречу в рамках диалога Белграда и Приштины

Боррель назначил новую встречу в рамках диалога Белграда и Приштины - РИА Новости, 09.03.2023

Боррель назначил новую встречу в рамках диалога Белграда и Приштины

Очередная встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово под эгидой ЕС пройдет 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии, оба лидера подтвердили свое... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:53

2023-03-09T18:53

2023-03-09T22:09

в мире

сербия

косово

жозеп боррель

евросоюз

оон

северная македония

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Очередная встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово под эгидой ЕС пройдет 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии, оба лидера подтвердили свое участие, сообщила в четверг пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."В субботу 18 марта верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель проведет встречу высокого уровня в рамках диалога Белграда и Приштины в Охриде, Северная Македония. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти подтвердили свое участие", - указывается в заявлении.Сообщается, что вначале спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак проведет отдельные встречи с двумя лидерами, после чего состоится совместное трехстороннее заседание. "Встреча будет посвящена завершению работы над реализацией соглашения ЕС по нормализации", - указывается в документе.Курти заявил ранее, что планирует 18 марта в Северной Македонии обсудить с президентом Сербии программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию в Косово и Метохии.Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием Борреля и Лайчака.В четверг в Приштину прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу. Как ожидается, сначала Лайчак проведет встречу за закрытыми дверями с косовским "президентом" Вьосой Османи, затем – с премьером самопровозглашенной республики. В Белграде спецпредставителя ожидают 13-14 марта.Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230303/lavrov-1855545602.html

https://ria.ru/20230309/kosovo-1856784654.html

https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, жозеп боррель, евросоюз, оон, северная македония, александр вучич, альбин курти