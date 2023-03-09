https://ria.ru/20230309/kontrataka-1856753030.html

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 09.03.2023

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:49

2023-03-09T13:49

2023-03-09T15:17

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

киев

вооруженные силы украины

валерий залужный

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".У Киева нет сил, способных перехватить инициативу и начать контрнаступление на территории Донецкой Народной Республики, подчеркнул Пушилин.За последнее время Вооруженные силы уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории региона.О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

киев

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