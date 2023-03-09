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Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 09.03.2023 (обновлено: 15:17 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kontrataka-1856753030.html
Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске
Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 09.03.2023
Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске
Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:49
2023-03-09T15:17
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
киев
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".У Киева нет сил, способных перехватить инициативу и начать контрнаступление на территории Донецкой Народной Республики, подчеркнул Пушилин.За последнее время Вооруженные силы уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории региона.О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, киев, вооруженные силы украины, валерий залужный, верховная рада украины, евгений пригожин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Киев, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Евгений Пригожин, Ян Гагин
Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Восточная часть уже находится под нашим контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, тем не менее продолжает подпитываться дополнительными резервами. И даже на одном из участков пытались контратаковать. Ничего не получилось, но достаточно дерзкая попытка была совершена", — сказал собеседник телеканала.
У Киева нет сил, способных перехватить инициативу и начать контрнаступление на территории Донецкой Народной Республики, подчеркнул Пушилин.
За последнее время Вооруженные силы уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории региона.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.
Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Боец группы Вагнер о натовском вооружении, оставленном ВСУ при отступлении - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение
Вчера, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинКиевВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныЕвгений ПригожинЯн Гагин
 
 
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