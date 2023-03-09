Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске
© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Восточная часть уже находится под нашим контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, тем не менее продолжает подпитываться дополнительными резервами. И даже на одном из участков пытались контратаковать. Ничего не получилось, но достаточно дерзкая попытка была совершена", — сказал собеседник телеканала.
У Киева нет сил, способных перехватить инициативу и начать контрнаступление на территории Донецкой Народной Республики, подчеркнул Пушилин.
За последнее время Вооруженные силы уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории региона.
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О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.
Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.