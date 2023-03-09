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Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев - РИА Новости, 09.03.2023
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12:23 09.03.2023 (обновлено: 12:24 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kiselev-1856719278.html
Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев
Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев - РИА Новости, 09.03.2023
Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев
Права человека для Запада - это "права белого западного человека", на Восток они смотрят высокомерно, в частности, не считают иракцев и афганцев за людей,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:23
2023-03-09T12:24
в мире
ирак
сша
турция
дмитрий киселев
саддам хусейн
центральное разведывательное управление (цру)
оон
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Права человека для Запада - это "права белого западного человека", на Восток они смотрят высокомерно, в частности, не считают иракцев и афганцев за людей, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Церемония подписания соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Для американцев мир должен быть таким, как считают американцы, а для нас Турция должна быть турецкой, Китай - китайским, Япония - японской. И в этом наша открытость. И в этом закрытость американцев, закрытость Запада. Они смотрят на Восток высокомерно, то есть права человека - это права белого западного человека, а не права китайца, либо иракца, либо афганца, либо кого-то еще. То есть, вообще их там за людей не считают", - сказал Киселев на церемонии. По его словам, США убивали людей в Ираке, не считая, и потери этой страны "от агрессии Соединенных Штатов исчисляются с округлением на сотни тысяч человек". Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция была осуществлена без санкции ООН. По разным оценкам, за годы войны в Ираке погибли более 650 тыс мирных жителей.
https://ria.ru/20230309/ssha-1856717418.html
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сша
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в мире, ирак, сша, турция, дмитрий киселев, саддам хусейн, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Ирак, США, Турция, Дмитрий Киселев, Саддам Хусейн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев

Гендиректор "России сегодня" Киселев: на Западе права имеет только белый западный человек

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Права человека для Запада - это "права белого западного человека", на Восток они смотрят высокомерно, в частности, не считают иракцев и афганцев за людей, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Церемония подписания соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"Для американцев мир должен быть таким, как считают американцы, а для нас Турция должна быть турецкой, Китай - китайским, Япония - японской. И в этом наша открытость. И в этом закрытость американцев, закрытость Запада. Они смотрят на Восток высокомерно, то есть права человека - это права белого западного человека, а не права китайца, либо иракца, либо афганца, либо кого-то еще. То есть, вообще их там за людей не считают", - сказал Киселев на церемонии.
По его словам, США убивали людей в Ираке, не считая, и потери этой страны "от агрессии Соединенных Штатов исчисляются с округлением на сотни тысяч человек".
Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция была осуществлена без санкции ООН. По разным оценкам, за годы войны в Ираке погибли более 650 тыс мирных жителей.
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В миреИракСШАТурцияДмитрий КиселевСаддам ХусейнЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
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