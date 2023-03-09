Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев
Гендиректор "России сегодня" Киселев: на Западе права имеет только белый западный человек
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Права человека для Запада - это "права белого западного человека", на Восток они смотрят высокомерно, в частности, не считают иракцев и афганцев за людей, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Церемония подписания соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Для американцев мир должен быть таким, как считают американцы, а для нас Турция должна быть турецкой, Китай - китайским, Япония - японской. И в этом наша открытость. И в этом закрытость американцев, закрытость Запада. Они смотрят на Восток высокомерно, то есть права человека - это права белого западного человека, а не права китайца, либо иракца, либо афганца, либо кого-то еще. То есть, вообще их там за людей не считают", - сказал Киселев на церемонии.
Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция была осуществлена без санкции ООН. По разным оценкам, за годы войны в Ираке погибли более 650 тыс мирных жителей.