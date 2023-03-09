https://ria.ru/20230309/kiselev-1856719278.html

Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев

Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев - РИА Новости, 09.03.2023

Запад смотрит на Восток свысока, заявил Киселев

Права человека для Запада - это "права белого западного человека", на Восток они смотрят высокомерно, в частности, не считают иракцев и афганцев за людей,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:23

2023-03-09T12:23

2023-03-09T12:24

в мире

ирак

сша

турция

дмитрий киселев

саддам хусейн

центральное разведывательное управление (цру)

оон

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Права человека для Запада - это "права белого западного человека", на Восток они смотрят высокомерно, в частности, не считают иракцев и афганцев за людей, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Церемония подписания соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Для американцев мир должен быть таким, как считают американцы, а для нас Турция должна быть турецкой, Китай - китайским, Япония - японской. И в этом наша открытость. И в этом закрытость американцев, закрытость Запада. Они смотрят на Восток высокомерно, то есть права человека - это права белого западного человека, а не права китайца, либо иракца, либо афганца, либо кого-то еще. То есть, вообще их там за людей не считают", - сказал Киселев на церемонии. По его словам, США убивали людей в Ираке, не считая, и потери этой страны "от агрессии Соединенных Штатов исчисляются с округлением на сотни тысяч человек". Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция была осуществлена без санкции ООН. По разным оценкам, за годы войны в Ираке погибли более 650 тыс мирных жителей.

https://ria.ru/20230309/ssha-1856717418.html

https://ria.ru/20230228/vostok-1854831972.html

ирак

сша

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сша, турция, дмитрий киселев, саддам хусейн, центральное разведывательное управление (цру), оон