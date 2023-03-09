https://ria.ru/20230309/kino-1856475066.html

"Поехавшая" и странный ромком от Сары Джессики Паркер: на что идти в кино

"Поехавшая" и странный ромком от Сары Джессики Паркер: на что идти в кино - РИА Новости, 09.03.2023

"Поехавшая" и странный ромком от Сары Джессики Паркер: на что идти в кино

В прокат выходит российская комедия "Поехавшая", триллер в стиле новой волны "По правилам и без" от Луи Гарреля. А также "Очень плохая семейка" от продюсера... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:59

2023-03-09T11:59

2023-03-09T11:59

байкал

магадан

москва

сара джессика паркер

дэвид духовны

луи гаррель

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит российская комедия "Поехавшая", триллер в стиле новой волны "По правилам и без" от Луи Гарреля. А также "Очень плохая семейка" от продюсера Сары Джессики Паркер и ромком "При чем тут любовь" с Лили Джеймс. О том, что смотреть в кино — в материале РИА Новости."Поехавшая": любовь на колесахТрэвел-комедия "Поехавшая", вопреки названию, не о ментальных проблемах, а о путешествии, которое меняет жизнь героини.Жительница мегаполиса Аня (Ольга Лерман), после нескольких неприятностей решается на отчаянный шаг. Она достает велосипед, сажает в прицеп свою таксу и едет в Магадан, чтобы помириться с мамой, с которой не общалась больше десяти лет.Для городской жительницы тысячи километров дороги станут испытанием для ее ног, нервов и не только. На своем пути она будет общаться с прагматичным бойфрендом Ромой (Дмитрий Чеботарев), дауншифтером Валерой (Виктор Хориняк) и не только.Аня будет буксовать в грязи, нырять в ледяную реку, гулять в зарослях аллергенной полыни.Картина основана на книге "А чего дома сидеть?", которая написана по реальной истории Ани Смолиной. Съемки проходили в более 170 локациях в восьми регионах страны. В кадре появятся Москва, Владимир, Нижний Новгород, Башкирия, Алтай и Байкал.История выглядит увлекательной и легкой — то, что нужно для весеннего настроения."По правилам и без": французские приключения ГарреляКомедийный романтический триллер, вдохновленный французскими криминальными картинами новой волны "По правилам и без" снял актер Луи Гаррель. Он же сыграл в нем и выступил в качестве соавтора сценария, привнеся в историю сюжеты из собственной жизни.Главный герой Абель водит экскурсии в океанариуме Лиона и переживает гибель супруги. В это время его мать, которая создает театральные постановки в тюрьме, выходит замуж за заключенного. Вскоре тот выходит на свободу, и Абель начинает за ним слежку, чтобы доказать матери: ее супруг не отказался от криминального прошлого и может быть опасен.В реальной жизни мать Гарреля также проводила театральные мастерские в тюрьмах и вышла замуж за заключенного."По правилам и без" заигрывает с разными жанрами, ловко переключаясь с триллера на комедию и с ромкома на драму.Линия отношений "мать – сын" с середины фильма меняет направление на "отчим-пасынок". Она затмевает некоторые шероховатости сцены ограбления, которое идет не по плану из-за романтических отношений (игра экранной партнерши Гарреля Ноэми Мерлан достойна внимания). Момент кражи, вероятно, был вдохновлен "Жестокой субботой" Фляйшера и "Убийством" Кубрика.И хотя финал возможно предугадать, наблюдать за героями, которые аккуратно ищут общие точки соприкосновения, все равно интересно."При чем тут любовь": мультикультурный ромкомНеобычный ромком про поиск партнера и договорные браки "При чем тут любовь" впервые показали на кинофестивале в Торонто.Режиссировал его Шекхар Капур ("Елизавета", "Четыре пера", "Золотой век). Неудивительно, что в новый проект он добавил драматизм и накал страстей.Это история про друзей детства на окраине Лондона. Режиссер-документалист Зои (Лили Джеймс) не может найти любовь и тратит время на сайты знакомств. Доктор с пакистанскими корнями Казим не торопится искать вторую половину.У героев схожее чувство юмора, культурный бэкграунд. Но внезапно Казим соглашается на договорный брак, устроенный его родителями. Ошарашенная Зои едет с другом на его пышную свадьбу, чтобы снять об этом свой фильм и попытаться понять, при чем тут любовь?Не станет спойлером то, что душевное путешествие друзей заставит их по-новому посмотреть друг на друга, свои мотивы и этнические различия."Очень плохая семейка": американская история от Сары Джессики ПаркерФильм "Очень плохая семейка" — история о дерзких и странных родственниках, которую спродюсировала Сара Джессика Паркер и снял Дин Крейг.Главные героини картины, незадачливые сестры Мейси (Тони Коллеттт) и Саванна (Анна Фэрис), узнают, что их богатая, нелюбимая и причудливая тетя больна. В надежде стать наследницами ее состояния, дамы приезжают навестить родственницу. Но они не единственные алчные претенденты на деньги: в дом к тете с такими же намерениями прибывают все новые члены семьи.Среди эпатажных родственников, которых Мейси и Саванне предстоит дискредитировать, чтобы завоевать доверие тетки, — привлекательная кузина Беатрис (Розмари ДеУитт) и безалаберный двоюродный брат-игрок Ричард (Дэвид Духовны).Здесь лидирующее место у женских персонажей. И хотя их поведение часто странное, оно одновременно смешно и интересно. Такие неоднозначные образы с изъянами и "шероховатостями" привлекают внимание.

https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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