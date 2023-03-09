https://ria.ru/20230309/kikina-1856852922.html

Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта

Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта - РИА Новости, 09.03.2023

Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта

Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, состоится 11 марта, сообщило НАСА в четверг. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:54

2023-03-09T18:54

2023-03-09T19:18

наука

анна кикина

наса

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

атлантический океан

флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, состоится 11 марта, сообщило НАСА в четверг.Ранее планировалось, что экипаж Crew–5 покинет орбиту в четверг 9 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки корабля было принято решение о переносе.Согласно последним данным НАСА, теперь планируется, что корабль покинет орбиту 11 марта. "Запланировано, что корабль отстыкуется от космической станции в 02.05 (10.05 мск), чтобы вернуться домой", - сообщило НАСА.По расчетам американского космического ведомства, капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды в субботу в 21.19 по времени Восточного побережья США (05.19 мск в воскресенье 12 марта - ред.). Вместе с Кикиной на Землю вернутся американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года.На орбите после возвращения экипажа Crew–5 остаются россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио, которые прилетели на орбиту на российском корабле "Союз МС-22", а также прибывшие на Crew Dragon в составе экипажа Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

атлантический океан

флорида

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анна кикина, наса, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), атлантический океан, флорида, сша, коити ваката, роскосмос