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Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта - РИА Новости, 09.03.2023
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Наука
 
18:54 09.03.2023 (обновлено: 19:18 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kikina-1856852922.html
Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта
Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта - РИА Новости, 09.03.2023
Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта
Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, состоится 11 марта, сообщило НАСА в четверг. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:54
2023-03-09T19:18
наука
анна кикина
наса
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
атлантический океан
флорида
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, состоится 11 марта, сообщило НАСА в четверг.Ранее планировалось, что экипаж Crew–5 покинет орбиту в четверг 9 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки корабля было принято решение о переносе.Согласно последним данным НАСА, теперь планируется, что корабль покинет орбиту 11 марта. "Запланировано, что корабль отстыкуется от космической станции в 02.05 (10.05 мск), чтобы вернуться домой", - сообщило НАСА.По расчетам американского космического ведомства, капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды в субботу в 21.19 по времени Восточного побережья США (05.19 мск в воскресенье 12 марта - ред.). Вместе с Кикиной на Землю вернутся американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года.На орбите после возвращения экипажа Crew–5 остаются россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио, которые прилетели на орбиту на российском корабле "Союз МС-22", а также прибывшие на Crew Dragon в составе экипажа Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
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анна кикина, наса, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), атлантический океан, флорида, сша, коити ваката, роскосмос
Наука, Анна Кикина, НАСА, Dragon SpaceX, Международная космическая станция (МКС), Атлантический океан, Флорида, США, Коити Ваката, Роскосмос
Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта

НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту покинет МКС 11 марта

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© NASA / NASA Johnson
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, состоится 11 марта, сообщило НАСА в четверг.
Ранее планировалось, что экипаж Crew–5 покинет орбиту в четверг 9 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки корабля было принято решение о переносе.
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Согласно последним данным НАСА, теперь планируется, что корабль покинет орбиту 11 марта. "Запланировано, что корабль отстыкуется от космической станции в 02.05 (10.05 мск), чтобы вернуться домой", - сообщило НАСА.
По расчетам американского космического ведомства, капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды в субботу в 21.19 по времени Восточного побережья США (05.19 мск в воскресенье 12 марта - ред.). Вместе с Кикиной на Землю вернутся американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года.
На орбите после возвращения экипажа Crew–5 остаются россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио, которые прилетели на орбиту на российском корабле "Союз МС-22", а также прибывшие на Crew Dragon в составе экипажа Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.
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НаукаАнна КикинаНАСАDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Атлантический океанФлоридаСШАКоити ВакатаРоскосмос
 
 
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