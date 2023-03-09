https://ria.ru/20230309/kiev-1856668592.html
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
Кличко сообщил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:48
2023-03-09T08:48
2023-03-09T08:48
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко. "Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов", - написал он в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и перебоях с электричеством в Киеве. Кличко отмечал, что около 15% потребителей остаются без света из-за технологических экстренных отключений.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
Кличко сообщил о взрыве в Киеве, в одном из районов города горят машины