https://ria.ru/20230309/kiev-1856668592.html

Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Кличко сообщил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023

Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:48

2023-03-09T08:48

2023-03-09T08:48

в мире

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко. "Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов", - написал он в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и перебоях с электричеством в Киеве. Кличко отмечал, что около 15% потребителей остаются без света из-за технологических экстренных отключений.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html

киев

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Дарья Буймова

в мире, киев, виталий кличко