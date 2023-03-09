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Кличко сообщил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023
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08:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/kiev-1856668592.html
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
Кличко сообщил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:48
2023-03-09T08:48
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко. "Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов", - написал он в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и перебоях с электричеством в Киеве. Кличко отмечал, что около 15% потребителей остаются без света из-за технологических экстренных отключений.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html
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в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Кличко сообщил о взрыве в Киеве, в одном из районов города горят машины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Новый взрыв в Киеве прогремел в Святошинском районе, в одном из дворов горят автомобили, заявил в четверг мэр города Виталий Кличко.
"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов", - написал он в телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и перебоях с электричеством в Киеве. Кличко отмечал, что около 15% потребителей остаются без света из-за технологических экстренных отключений.
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
08:20
 
В миреКиевВиталий Кличко
 
 
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