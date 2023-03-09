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В Киеве произошли экстренные отключения электричества
В Киеве произошли экстренные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023
В Киеве произошли экстренные отключения электричества
Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:30
2023-03-09T08:30
2023-03-09T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в четверг СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, а также в ряде областей Украины. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. "Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей", - написал Кличко в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
В Киеве произошли экстренные отключения электричества
В Киеве произошли экстренные отключения электричества, город обесточен на 15 процентов