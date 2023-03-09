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В Киеве произошли экстренные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023
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08:30 09.03.2023 (обновлено: 08:31 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kiev-1856666827.html
В Киеве произошли экстренные отключения электричества
В Киеве произошли экстренные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023
В Киеве произошли экстренные отключения электричества
Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:30
2023-03-09T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в четверг СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, а также в ряде областей Украины. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. "Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей", - написал Кличко в телеграм-канале.
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в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
В Киеве произошли экстренные отключения электричества

В Киеве произошли экстренные отключения электричества, город обесточен на 15 процентов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Ранее в четверг СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, а также в ряде областей Украины. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны.
"Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей", - написал Кличко в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий Кличко
 
 
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