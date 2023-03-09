https://ria.ru/20230309/kiev-1856666827.html

В Киеве произошли экстренные отключения электричества

В Киеве произошли экстренные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023

В Киеве произошли экстренные отключения электричества

Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:30

2023-03-09T08:30

2023-03-09T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

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виталий кличко

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в Киеве, город обесточен на 15%, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в четверг СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, а также в ряде областей Украины. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. "Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей", - написал Кличко в телеграм-канале.

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киев

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, виталий кличко