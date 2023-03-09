https://ria.ru/20230309/khorvatiya-1856724382.html

Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию

Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию - РИА Новости, 09.03.2023

Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию

Заявки на хорватскую визу временно принимаются по электронной почте, а не на сайте визового центра, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:05

2023-03-09T13:05

2023-03-09T13:05

туризм

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хорватия

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявки на хорватскую визу временно принимаются по электронной почте, а не на сайте визового центра, сообщает АТОР.По информации компании VFS Global, визового провайдера республики в России, записаться можно, отправив письмо на почту info.croatia@vfshelpline.com. Нужно указать город подачи, фамилию и имя всех заявителей, дату и цель поездки, а также актуальный номер телефона. О причинах изменений не сообщается.Прежде подача заявлений велась по предварительной записи на сайте визового центра: туристы выбирали время, указывали свой город, тип визы, дату для подачи документов в удобном для них месте.Хорватия с 1 января 2023 года вошла в Шенгенскую зону. Для оформления визы требуется сдача биометрических данных для туристов от 12 лет. Консульский сбор — 80 евро, а разрешения на въезд выдают под даты поездки.

https://ria.ru/20230308/puteshestviya-1856468249.html

хорватия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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