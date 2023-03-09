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Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию - РИА Новости, 09.03.2023
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Туризм
 
13:05 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/khorvatiya-1856724382.html
Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию
Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию - РИА Новости, 09.03.2023
Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию
Заявки на хорватскую визу временно принимаются по электронной почте, а не на сайте визового центра, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:05
2023-03-09T13:05
туризм
туризм
новости - туризм
хорватия
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявки на хорватскую визу временно принимаются по электронной почте, а не на сайте визового центра, сообщает АТОР.По информации компании VFS Global, визового провайдера республики в России, записаться можно, отправив письмо на почту info.croatia@vfshelpline.com. Нужно указать город подачи, фамилию и имя всех заявителей, дату и цель поездки, а также актуальный номер телефона. О причинах изменений не сообщается.Прежде подача заявлений велась по предварительной записи на сайте визового центра: туристы выбирали время, указывали свой город, тип визы, дату для подачи документов в удобном для них месте.Хорватия с 1 января 2023 года вошла в Шенгенскую зону. Для оформления визы требуется сдача биометрических данных для туристов от 12 лет. Консульский сбор — 80 евро, а разрешения на въезд выдают под даты поездки.
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туризм, новости - туризм, хорватия, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хорватия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Изменились правила подачи документов на визу в Хорватию

АТОР: заявки на визу в Хорватию теперь принимаются по электронной почте, а не через сайт

CC BY-SA 3.0 / Tomaž Demšar / Šibenik. Pogled iz trdnjave na levo stran zaliva.Шибеник в Хорватии
Шибеник в Хорватии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Tomaž Demšar / Šibenik. Pogled iz trdnjave na levo stran zaliva.
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявки на хорватскую визу временно принимаются по электронной почте, а не на сайте визового центра, сообщает АТОР.
По информации компании VFS Global, визового провайдера республики в России, записаться можно, отправив письмо на почту info.croatia@vfshelpline.com. Нужно указать город подачи, фамилию и имя всех заявителей, дату и цель поездки, а также актуальный номер телефона. О причинах изменений не сообщается.
Прежде подача заявлений велась по предварительной записи на сайте визового центра: туристы выбирали время, указывали свой город, тип визы, дату для подачи документов в удобном для них месте.
Хорватия с 1 января 2023 года вошла в Шенгенскую зону. Для оформления визы требуется сдача биометрических данных для туристов от 12 лет. Консульский сбор — 80 евро, а разрешения на въезд выдают под даты поездки.
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