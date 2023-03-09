https://ria.ru/20230309/kharkov-1856680807.html

В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы

В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы - РИА Новости, 09.03.2023

В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы

Электротранспорт прекратил работу в Харькове, на маршруты выведены автобусы, сообщили в мэрии. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:01

2023-03-09T10:01

2023-03-09T10:01

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электротранспорт прекратил работу в Харькове, на маршруты выведены автобусы, сообщили в мэрии. "В Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы по схеме блэкаута. Также не перевозит пассажиров метрополитен – подземка работает в режиме укрытия", - говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти сообщали, что в области под обстрел попали энергетические объекты, в этой связи были введены экстренные отключения света.

https://ria.ru/20230309/kiev-1856671757.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, украина, в мире, ситуация в днр и лнр