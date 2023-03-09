https://ria.ru/20230309/kharkov-1856680807.html
В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы
В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы - РИА Новости, 09.03.2023
В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы
Электротранспорт прекратил работу в Харькове, на маршруты выведены автобусы, сообщили в мэрии. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:01
2023-03-09T10:01
2023-03-09T10:01
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электротранспорт прекратил работу в Харькове, на маршруты выведены автобусы, сообщили в мэрии. "В Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы по схеме блэкаута. Также не перевозит пассажиров метрополитен – подземка работает в режиме укрытия", - говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти сообщали, что в области под обстрел попали энергетические объекты, в этой связи были введены экстренные отключения света.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856671757.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
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В Харькове вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы
Власти Харькова вывели автобусы на маршруты из-за отключения электроэнергии