https://ria.ru/20230309/karta-1856765797.html

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 09.03.2023

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал об аферах с "Пушкинской картой". РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:14

2023-03-09T14:14

2023-03-09T16:55

происшествия

россия

юрий чиханчин

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал об аферах с "Пушкинской картой".Он напомнил, что этот проект позволяет молодежи посещать музеи, театры и прочие культурные заведения. Тем не менее, по словам Чиханчина, "там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник". Глава Росфинмониторинга уточнил, что схема существовала за счет составления мнимых списков людей, которые "якобы должны получить эти льготы, а их не было"."Мертвые души?" — уточнил президент. Чиханчин подтвердил, отметив, что аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком. "Что ни сделаешь — везде жулики появляются", — сказал Путин.Чиханчин добавил, что подозреваемых в махинациях уже арестовали. Работа по этому вопросу ведется совместно с Федеральной службой безопасности."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий. Проект запустили 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20230110/karta-1843996003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)