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Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 09.03.2023
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14:14 09.03.2023 (обновлено: 16:55 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/karta-1856765797.html
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал об аферах с "Пушкинской картой". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:14
2023-03-09T16:55
происшествия
россия
юрий чиханчин
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал об аферах с "Пушкинской картой".Он напомнил, что этот проект позволяет молодежи посещать музеи, театры и прочие культурные заведения. Тем не менее, по словам Чиханчина, "там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник". Глава Росфинмониторинга уточнил, что схема существовала за счет составления мнимых списков людей, которые "якобы должны получить эти льготы, а их не было"."Мертвые души?" — уточнил президент. Чиханчин подтвердил, отметив, что аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком. "Что ни сделаешь — везде жулики появляются", — сказал Путин.Чиханчин добавил, что подозреваемых в махинациях уже арестовали. Работа по этому вопросу ведется совместно с Федеральной службой безопасности."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий. Проект запустили 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20230110/karta-1843996003.html
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происшествия, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"

Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о выявлении преступной схемы с "Пушкинской картой"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал об аферах с "Пушкинской картой".
Он напомнил, что этот проект позволяет молодежи посещать музеи, театры и прочие культурные заведения. Тем не менее, по словам Чиханчина, "там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник".
«
"Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена", — сказал он.
Глава Росфинмониторинга уточнил, что схема существовала за счет составления мнимых списков людей, которые "якобы должны получить эти льготы, а их не было".
"Мертвые души?" — уточнил президент. Чиханчин подтвердил, отметив, что аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком. "Что ни сделаешь — везде жулики появляются", — сказал Путин.
Чиханчин добавил, что подозреваемых в махинациях уже арестовали. Работа по этому вопросу ведется совместно с Федеральной службой безопасности.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий. Проект запустили 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Пушкинская карта для молодежи-2023: как оформить, куда по ней сходить
10 января, 21:07
 
ПроисшествияРоссияЮрий ЧиханчинВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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