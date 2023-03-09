Рейтинг@Mail.ru
Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
21:04 09.03.2023 (обновлено: 21:08 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kapremont-1856875298.html
Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители
Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители - РИА Новости, 09.03.2023
Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии отметил необходимость проводить общественную приемку работ по капитальному ремонту жилых... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:04
2023-03-09T21:08
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740422203_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c60da8c204913582893b7e54330de5ed.jpg
БЕЛГОРОД, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии отметил необходимость проводить общественную приемку работ по капитальному ремонту жилых домов, чтобы качество оценивали в первую очередь жильцы. Как сообщила пресс-служба правительства региона, общественные приемки, которые по поручению губернатора организует Фонд содействия реформированию ЖКХ, были проведены в 322 домах, капитально отремонтированных по программе прошлого года. "В 195-ти многоэтажках к работам были замечания представителей УК, собственников помещений или же депутатов – именно эти категории участвуют в приёмке домов", - пояснили в пресс-службе. В непринятых домах работы завершат в течение ближайших двух месяцев. После чего представители комиссии и собственники проведут повторную общественную приёмку. Всего в 2022 году в Белгородской области капитальный ремонт проводился в 218 многоквартирных домах и 28 бывших общежитиях. Кроме того, были утеплены и обновлены фасады в многоэтажках, капитально отремонтированных в 2019-2020 годах. В 72 многоэтажках региона заменили 261 лифт. В текущем году планируется провести капитальный ремонт общего имущества 193 многоквартирных домов на территории 21 муниципалитета области. Восемь из них были включены в план дополнительно. Также на территориях города Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов пройдёт ремонт девяти бывших общежитий. График проведения общественных приёмок после капремонта многоквартирных домов, в том числе бывших общежитий, будет опубликован на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. "Я рад, что этот процесс запущен. Я надеюсь, что уже в текущем году количество домов, которые не приняли жители, сократится. Потому что подрядчик уже в ходе проведения капитального ремонта будет учитывать фактор общественного контроля. Я очень благодарен жителям за то, что они так активно включились в этот процесс", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20230220/bolnitsa-1853206578.html
https://ria.ru/20230130/remont-1848427518.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740422203_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8924341d6408f551cd878544bbbff103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков

Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКапремонт в подъезде жилого дома
Капремонт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Капремонт в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии отметил необходимость проводить общественную приемку работ по капитальному ремонту жилых домов, чтобы качество оценивали в первую очередь жильцы.
«
"Цель общественной приемки простая. Я хочу, чтобы после проведения капитального ремонта, люди радовались обновленному жилью, а не жаловались на качество работ. Представители управляющих компаний, министерства ЖКХ региона, а также муниципальной власти также должны участвовать в этом процессе, разъясняя жильцам порядок и состав проводимых работ", – отметил Гладков.
Как сообщила пресс-служба правительства региона, общественные приемки, которые по поручению губернатора организует Фонд содействия реформированию ЖКХ, были проведены в 322 домах, капитально отремонтированных по программе прошлого года. "В 195-ти многоэтажках к работам были замечания представителей УК, собственников помещений или же депутатов – именно эти категории участвуют в приёмке домов", - пояснили в пресс-службе.
В непринятых домах работы завершат в течение ближайших двух месяцев. После чего представители комиссии и собственники проведут повторную общественную приёмку.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде
20 февраля, 16:56
Всего в 2022 году в Белгородской области капитальный ремонт проводился в 218 многоквартирных домах и 28 бывших общежитиях. Кроме того, были утеплены и обновлены фасады в многоэтажках, капитально отремонтированных в 2019-2020 годах. В 72 многоэтажках региона заменили 261 лифт.
В текущем году планируется провести капитальный ремонт общего имущества 193 многоквартирных домов на территории 21 муниципалитета области. Восемь из них были включены в план дополнительно. Также на территориях города Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов пройдёт ремонт девяти бывших общежитий.
График проведения общественных приёмок после капремонта многоквартирных домов, в том числе бывших общежитий, будет опубликован на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.
"Я рад, что этот процесс запущен. Я надеюсь, что уже в текущем году количество домов, которые не приняли жители, сократится. Потому что подрядчик уже в ходе проведения капитального ремонта будет учитывать фактор общественного контроля. Я очень благодарен жителям за то, что они так активно включились в этот процесс", – сказал глава региона.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья
30 января, 14:58
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала