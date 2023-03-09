https://ria.ru/20230309/kapremont-1856875298.html

Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители

Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители - РИА Новости, 09.03.2023

Гладков настаивает, чтобы капремонт белгородских домов принимали жители

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии отметил необходимость проводить общественную приемку работ по капитальному ремонту жилых... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:04

2023-03-09T21:04

2023-03-09T21:08

белгородская область

общество

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии отметил необходимость проводить общественную приемку работ по капитальному ремонту жилых домов, чтобы качество оценивали в первую очередь жильцы. Как сообщила пресс-служба правительства региона, общественные приемки, которые по поручению губернатора организует Фонд содействия реформированию ЖКХ, были проведены в 322 домах, капитально отремонтированных по программе прошлого года. "В 195-ти многоэтажках к работам были замечания представителей УК, собственников помещений или же депутатов – именно эти категории участвуют в приёмке домов", - пояснили в пресс-службе. В непринятых домах работы завершат в течение ближайших двух месяцев. После чего представители комиссии и собственники проведут повторную общественную приёмку. Всего в 2022 году в Белгородской области капитальный ремонт проводился в 218 многоквартирных домах и 28 бывших общежитиях. Кроме того, были утеплены и обновлены фасады в многоэтажках, капитально отремонтированных в 2019-2020 годах. В 72 многоэтажках региона заменили 261 лифт. В текущем году планируется провести капитальный ремонт общего имущества 193 многоквартирных домов на территории 21 муниципалитета области. Восемь из них были включены в план дополнительно. Также на территориях города Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов пройдёт ремонт девяти бывших общежитий. График проведения общественных приёмок после капремонта многоквартирных домов, в том числе бывших общежитий, будет опубликован на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. "Я рад, что этот процесс запущен. Я надеюсь, что уже в текущем году количество домов, которые не приняли жители, сократится. Потому что подрядчик уже в ходе проведения капитального ремонта будет учитывать фактор общественного контроля. Я очень благодарен жителям за то, что они так активно включились в этот процесс", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20230220/bolnitsa-1853206578.html

https://ria.ru/20230130/remont-1848427518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков