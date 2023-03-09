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Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16 - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/istrebiteli-1856682271.html
Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16
Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16 - РИА Новости, 09.03.2023
Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16
Бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:11
2023-03-09T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
леон панетта
нато
f-16
пентагон
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РИМ, 9 мар – РИА Новости. Бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. "Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны, и считаю, что F-16 - это то, что США должны серьезно принять во внимание", - заявил он в интервью миланской газете Corriere della Sera. По его мнению, "самое главное в ближайшие месяцы – это, чтобы Украина могла сохранить свой порыв, дабы вытеснить русских из Донбасса". "Я бы поощрил их попытку вернуть себе также Крым", - заявил он. По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров. В то же время бывший глава военного ведомства США признал, что "время не на нашей стороне". Как полагает Панетта, "есть два пути: один, на котором Украина сумеет отбросить Россию назад". Другой, по его словам, - это конфликт "на истощение, сценарий, который будет вдохновлять тех, кто не поддерживает (конфликт - ред.)... и стремится подорвать политику США и союзников". Он добавил, что "Украина должна показать, что она выигрывает" и "она должна сделать это в скором времени". Ранее президент США Джо Байден в телеинтервью исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html
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в мире, украина, сша, леон панетта, нато, f-16, пентагон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Леон Панетта, НАТО, F-16, Пентагон, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16

Бывший министр обороны США Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 9 мар – РИА Новости. Бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16.
"Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны, и считаю, что F-16 - это то, что США должны серьезно принять во внимание", - заявил он в интервью миланской газете Corriere della Sera. По его мнению, "самое главное в ближайшие месяцы – это, чтобы Украина могла сохранить свой порыв, дабы вытеснить русских из Донбасса". "Я бы поощрил их попытку вернуть себе также Крым", - заявил он. По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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В то же время бывший глава военного ведомства США признал, что "время не на нашей стороне". Как полагает Панетта, "есть два пути: один, на котором Украина сумеет отбросить Россию назад". Другой, по его словам, - это конфликт "на истощение, сценарий, который будет вдохновлять тех, кто не поддерживает (конфликт - ред.)... и стремится подорвать политику США и союзников". Он добавил, что "Украина должна показать, что она выигрывает" и "она должна сделать это в скором времени".
Ранее президент США Джо Байден в телеинтервью исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛеон ПанеттаНАТОF-16ПентагонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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