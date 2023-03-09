Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ
Медиагруппа "Россия сегодня" и ИСАА МГУ заключили соглашение о подготовке специалистов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на церемонии подписания соглашения
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на церемонии подписания соглашения
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участие в подписании соглашения приняли генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.
"Для нас это важное событие, потому что в условиях разворота на восток, который совершает наша страна и весь мир, нашему агентству, нашей медиагруппе очень важно иметь возможность осмыслить этот процесс. Таким образом мы... добавляем себе количество серого вещества, потому что без Института стран Азии и Африки мы не справимся", - сказал Киселев.