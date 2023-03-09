https://ria.ru/20230309/isaa-1856704745.html

Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ

Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ - РИА Новости, 09.03.2023

Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ

Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о подготовке высококвалифицированных... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:41

2023-03-09T11:41

2023-03-09T11:43

институт стран азии и африки

россия

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений, передаёт корреспондент РИА Новости. Участие в подписании соглашения приняли генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. "Для нас это важное событие, потому что в условиях разворота на восток, который совершает наша страна и весь мир, нашему агентству, нашей медиагруппе очень важно иметь возможность осмыслить этот процесс. Таким образом мы... добавляем себе количество серого вещества, потому что без Института стран Азии и Африки мы не справимся", - сказал Киселев. ИСАА МГУ является ведущим центром в области изучения Азии и Африки в России, сочетающим широкий спектр образовательной деятельности с исследованиями и аналитикой. Институт успешно совмещает классическое востоковедение и современные подходы в преподавании.

https://ria.ru/20221011/podgotovka-1823128013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

институт стран азии и африки, россия, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", общество, мгу имени м. в. ломоносова