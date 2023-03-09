Рейтинг@Mail.ru
Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 09.03.2023 (обновлено: 11:43 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/isaa-1856704745.html
Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ
Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ - РИА Новости, 09.03.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ
Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о подготовке высококвалифицированных... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:41
2023-03-09T11:43
институт стран азии и африки
россия
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
общество
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856705019_0:186:3086:1922_1920x0_80_0_0_633ff19816f34dc0a3874ae6bdb96987.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений, передаёт корреспондент РИА Новости. Участие в подписании соглашения приняли генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. "Для нас это важное событие, потому что в условиях разворота на восток, который совершает наша страна и весь мир, нашему агентству, нашей медиагруппе очень важно иметь возможность осмыслить этот процесс. Таким образом мы... добавляем себе количество серого вещества, потому что без Института стран Азии и Африки мы не справимся", - сказал Киселев. ИСАА МГУ является ведущим центром в области изучения Азии и Африки в России, сочетающим широкий спектр образовательной деятельности с исследованиями и аналитикой. Институт успешно совмещает классическое востоковедение и современные подходы в преподавании.
https://ria.ru/20221011/podgotovka-1823128013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856705019_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_9d3d4609f757243b89803f9df78732b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
институт стран азии и африки, россия, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", общество, мгу имени м. в. ломоносова
Институт стран Азии и Африки, Россия, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ

Медиагруппа "Россия сегодня" и ИСАА МГУ заключили соглашение о подготовке специалистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на церемонии подписания соглашения
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на церемонии подписания соглашения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участие в подписании соглашения приняли генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.
"Для нас это важное событие, потому что в условиях разворота на восток, который совершает наша страна и весь мир, нашему агентству, нашей медиагруппе очень важно иметь возможность осмыслить этот процесс. Таким образом мы... добавляем себе количество серого вещества, потому что без Института стран Азии и Африки мы не справимся", - сказал Киселев.
ИСАА МГУ является ведущим центром в области изучения Азии и Африки в России, сочетающим широкий спектр образовательной деятельности с исследованиями и аналитикой. Институт успешно совмещает классическое востоковедение и современные подходы в преподавании.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов
11 октября 2022, 15:08
 
Институт стран Азии и АфрикиРоссияДмитрий КиселевМИА "Россия сегодня"ОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала